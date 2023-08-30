Guardian: первая встреча Зеленского с Байденом закончилась скандалом

Недоумение Байдена вызвали заявления Зеленского о несостоятельности НАТО и постоянные призывы принять Украину в блок.

В ходе встречи украинский лидер назвал НАТО пережитком прошлого. При этом он был разочарован отсутствием гарантии членства в альянсе и «лишен способности логически мыслить», отметил Фор.

«Это был абсурдный анализ, налицо было вопиющее противоречие. И это вывело Байдена из себя», - рассказал обозреватель.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин ранее заявил, что Зеленский потеряет власть из-за импичмента Байдену, сообщает «Радиоточка НСН».

