Guardian: первая встреча Зеленского с Байденом закончилась скандалом
Президент Украины Владимир Зеленский во время первой встречи с президентом США Джо Байденом вызвал раздражение у главы Белого дома. Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на книгу политического обозревателя Франклина Фора The Last Politician.
Недоумение Байдена вызвали заявления Зеленского о несостоятельности НАТО и постоянные призывы принять Украину в блок.
В ходе встречи украинский лидер назвал НАТО пережитком прошлого. При этом он был разочарован отсутствием гарантии членства в альянсе и «лишен способности логически мыслить», отметил Фор.
«Это был абсурдный анализ, налицо было вопиющее противоречие. И это вывело Байдена из себя», - рассказал обозреватель.
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин ранее заявил, что Зеленский потеряет власть из-за импичмента Байдену, сообщает «Радиоточка НСН».
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