Guardian: первая встреча Зеленского с Байденом закончилась скандалом

Президент Украины Владимир Зеленский во время первой встречи с президентом США Джо Байденом вызвал раздражение у главы Белого дома. Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на книгу политического обозревателя Франклина Фора The Last Politician.

Зеленский заявил об ожидании новых пакетов военной помощи в сентябре

Недоумение Байдена вызвали заявления Зеленского о несостоятельности НАТО и постоянные призывы принять Украину в блок.

В ходе встречи украинский лидер назвал НАТО пережитком прошлого. При этом он был разочарован отсутствием гарантии членства в альянсе и «лишен способности логически мыслить», отметил Фор.

«Это был абсурдный анализ, налицо было вопиющее противоречие. И это вывело Байдена из себя», - рассказал обозреватель.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин ранее заявил, что Зеленский потеряет власть из-за импичмента Байдену, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
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