Трамп: Подписание соглашения США и Ирана запланировано на 14 июня
Подписание соглашения между Вашингтоном и Тегеранов запланировано на 14 июня, заявил в Truth Social президент США Дональд Трамп.
По его словам, после этого Ормузский пролив будет «немедленно открыт для всех». Американский лидер указал, что Иран больше не хочет обладать ядерным оружием и никогда не сможет иметь такое вооружение, а американская сторона позже войдет в республику и соберет оставшуюся после бомбардировок «ядерную пыль».
Ранее в МИД Ирана заявили о победе страны над США на поле боя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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