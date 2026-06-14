Трамп: Подписание соглашения США и Ирана запланировано на 14 июня

По его словам, после этого Ормузский пролив будет «немедленно открыт для всех». Американский лидер указал, что Иран больше не хочет обладать ядерным оружием и никогда не сможет иметь такое вооружение, а американская сторона позже войдет в республику и соберет оставшуюся после бомбардировок «ядерную пыль».

Ранее в МИД Ирана заявили о победе страны над США на поле боя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

