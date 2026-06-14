СМИ: Иран и США проведут встречу в Швейцарии
14 июня 202606:29
Денис Постольский
На предстоящей неделе в Швейцарии пройдут прямые переговоры высокопоставленных чиновников из США и Ирана, сообщает BFМTV.
По информации телеканала, на встречу также отправится министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подписание соглашения с Тегераном запланировано на 14 июня. По его словам, после этого Ормузский пролив будет «немедленно открыт для всех», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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