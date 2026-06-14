СМИ: Иран и США проведут встречу в Швейцарии

На предстоящей неделе в Швейцарии пройдут прямые переговоры высокопоставленных чиновников из США и Ирана, сообщает BFМTV.

В МИД Ирана заявили о победе страны над США на поле боя

По информации телеканала, на встречу также отправится министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подписание соглашения с Тегераном запланировано на 14 июня. По его словам, после этого Ормузский пролив будет «немедленно открыт для всех», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ИранСШАШвейцария

Горячие новости

Все новости

партнеры