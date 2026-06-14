СМИ: Европа готовится к резкому сокращению вклада США в НАТО в случае войны
Страны Европы ожидают, что США в ближайшее время существенно сократят свои военные ресурсы, которые могли бы быть задействованы для поддержки континента в случае кризиса или военного конфликта, включая технику, не имеющую полноценных европейских аналогов, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, на встречах в политических и военных штабах Североатлантического альянса Вашингтон представил планы по существенному сокращению своего участия в «модели сил» НАТО, определяющей состав техники и персонала, перебрасываемых в Европу при необходимости.
Речь идёт о сокращении на 30% стратегических бомбардировщиков, которыми европейские страны не располагают, а также о снижении на 75–100% количества разведывательных и ударных беспилотников и примерно на 50% — военно-морских сил. Число истребителей сократят примерно на треть.
Ранее США сократили количество военных в Европе до уровня 2021 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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