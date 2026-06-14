СМИ: Европа готовится к резкому сокращению вклада США в НАТО в случае войны

По данным агентства, на встречах в политических и военных штабах Североатлантического альянса Вашингтон представил планы по существенному сокращению своего участия в «модели сил» НАТО, определяющей состав техники и персонала, перебрасываемых в Европу при необходимости.

Речь идёт о сокращении на 30% стратегических бомбардировщиков, которыми европейские страны не располагают, а также о снижении на 75–100% количества разведывательных и ударных беспилотников и примерно на 50% — военно-морских сил. Число истребителей сократят примерно на треть.

Ранее США сократили количество военных в Европе до уровня 2021 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

