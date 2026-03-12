Собеседник НСН добавил, что провал иранской кампании грозит Нетаньху проигрышем на выборах в июне 2026 года.

«Если иранская кампания не увенчается успехом, скорее всего, он проиграет на ближайших выборах, которые намечены на июнь. Если война продолжится, эти выборы будут перенесены. В Ливане ситуация также начинает буксовать. Израильские вооруженные силы перебрасывают новые силы с юга на север на помощь группе войск, которая сейчас продвигается вглубь Ливана. Я не знаю, какие там преследуются цели, возможно, даже будет предпринята попытка захватить Бейрут, но это уже полномасштабная война. У Израиля уже было две войны в Ливане: в 1980-х годах и в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Они не увенчались особым успехом, у “Хезболлы” остались ресурсы и возможности обстреливать Израиль, чем они и занимаются на протяжении 40 лет. Непонятно, зачем надеяться на то, что третья кампания будет успешной», — подчеркнул политолог.

В заключение Ципис отметил, что Нетаньяху также может быть осужден за ряд преступлений.

«На кону политическое и судебное выживание Нетаньяху, против него возбуждено три уголовных дела по обвинению в коррупции. Еще есть две расследовательских комиссии по поводу связи его приближенных с Катаром — главным спонсором ХАМАС. То есть он может проходить свидетелем по статье о предательстве. Кроме того, он должен отвечать за массовое убийство израильтян 7 октября 2023 года, наверное, пока он будет проходить как свидетель, а потом — как подозреваемый или обвиняемый. Трамп пытается его спасти, он нажимает на президента Израиля Ицхака Герцога, чтобы тот объявил Нетаньяху помилование и амнистию. Но это вызывает очень небольшое недовольство общества, не исключаю, что Нетаньяху даже может попытаться покинуть страну и укрыться в США», — подытожил он.

По данным The Guardian, в связи с невозможностью достичь поставленной цели израильские власти теперь намерены сосредоточиться на задаче-минимум и добиться вывоза обогащенного иранского урана за пределы страны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана завершилась полной победой Вашингтона и в этом он не сомневается.

