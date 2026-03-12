«Провал в Иране?»: Нетаньяху предрекли поражение на выборах и суды
Против иранской кампании активнее всего протестует север Израиля, уставший сидеть в бомбоубежищах, сказал НСН Саймон Ципис.
В случае провала иранской кампании премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху грозит не только провал на выборах в июне, но и уголовное преследование. Об этом НСН заявил израильский политолог Саймон Ципис.
Израиль начал военную операцию против Ирана, не имея четкого плана «смены режима». Об этом сообщило британское издание The Guardian со ссылкой на источники в израильских разведывательных структурах. Уточняется, что в Израиле надеялись, что бомбардировки Ирана сами по себе вызовут протесты в республике, которые «сметут действующее правительство». Ципис указал на то, что наиболее активно требует прекратить войну население севера Израиля.
«В регионах и городах, которые находятся под массированным обстрелом (это север Израиля, например, Хайфа), естественно, люди очень недовольны, они даже пытались выходить на демонстрации и требовать от правительства прекратить эту войну. Они фактически живут в бомбоубежищах с октября 2023 года. Недовольство также наблюдается в Иерусалиме, в городе Тель-Беэр-Шева рядом с пустыней Негев. С каждым днем нарастает оппозиция политике премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху», — сказал Ципис.
Собеседник НСН добавил, что провал иранской кампании грозит Нетаньху проигрышем на выборах в июне 2026 года.
«Если иранская кампания не увенчается успехом, скорее всего, он проиграет на ближайших выборах, которые намечены на июнь. Если война продолжится, эти выборы будут перенесены. В Ливане ситуация также начинает буксовать. Израильские вооруженные силы перебрасывают новые силы с юга на север на помощь группе войск, которая сейчас продвигается вглубь Ливана. Я не знаю, какие там преследуются цели, возможно, даже будет предпринята попытка захватить Бейрут, но это уже полномасштабная война. У Израиля уже было две войны в Ливане: в 1980-х годах и в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Они не увенчались особым успехом, у “Хезболлы” остались ресурсы и возможности обстреливать Израиль, чем они и занимаются на протяжении 40 лет. Непонятно, зачем надеяться на то, что третья кампания будет успешной», — подчеркнул политолог.
В заключение Ципис отметил, что Нетаньяху также может быть осужден за ряд преступлений.
«На кону политическое и судебное выживание Нетаньяху, против него возбуждено три уголовных дела по обвинению в коррупции. Еще есть две расследовательских комиссии по поводу связи его приближенных с Катаром — главным спонсором ХАМАС. То есть он может проходить свидетелем по статье о предательстве. Кроме того, он должен отвечать за массовое убийство израильтян 7 октября 2023 года, наверное, пока он будет проходить как свидетель, а потом — как подозреваемый или обвиняемый. Трамп пытается его спасти, он нажимает на президента Израиля Ицхака Герцога, чтобы тот объявил Нетаньяху помилование и амнистию. Но это вызывает очень небольшое недовольство общества, не исключаю, что Нетаньяху даже может попытаться покинуть страну и укрыться в США», — подытожил он.
По данным The Guardian, в связи с невозможностью достичь поставленной цели израильские власти теперь намерены сосредоточиться на задаче-минимум и добиться вывоза обогащенного иранского урана за пределы страны.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана завершилась полной победой Вашингтона и в этом он не сомневается.
Горячие новости
- Полянский: Евросоюз готовится к войне с Россией
- Учителя выступили против навязывания ИИ для проверки домашних заданий
- В Госдуме рассказали, когда исчезнут проблемы с интернетом в Москве
- Техноблогер дал советы россиянам, как привыкнуть к жизни без интернета
- В ДНР при ударе дронов ВСУ по медучреждению погибли восемь человек
- «Язык – это стрежень»: Лидер группы «Дайте танк (!)» раскрыл секреты и киномечту
- «Провал в Иране?»: Нетаньяху предрекли поражение на выборах и суды
- Трамп назвал Иран «империей зла»
- Экономист призвал родителей вкладывать деньги в здоровье и обучение детей
- Хаменеи пообещал отомстить США и Израилю за погибших граждан Ирана