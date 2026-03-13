Трамп заявил, что Россия «немного помогает» Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Россия оказывает Ирану определенную помощь, но добавил, что Соединенные Штаты, в свою очередь, поддерживают Украину. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

Американский лидер предположил, что президент России Владимир Путин, вероятно, «немного помогает» Тегерану. При этом Трамп отметил, что Вашингтон также оказывает помощь Киеву, и сравнил ситуацию с взаимными действиями сторон, заявив, что это выглядит как симметричная поддержка.

Трамп: У США безлимитные запасы боеприпасов и много времени

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщалось о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля и по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Начало операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и угрозой со стороны иранской ядерной программы. Позднее в западных странах также заявляли о стремлении добиться смены власти в Иране, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
