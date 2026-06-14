СМИ: ВСУ столкнулись с нехваткой ракет для систем Patriot

По данным газеты, они необходимф Киеву, чтобы справиться с массированными ударами. Недостаточные темпы передачи Украине востребованных ракет лишают украинских военных шансов на создание комплексной системы противовоздушной обороны.

Не в пользу ВСУ выступает эскалация на Ближнем Востоке, из-за которой США и их партнеры сами испытывают потребность в Patriot.

Ранее стало известно, что Британия поможет Украине в разработке альтернативы Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

