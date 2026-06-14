СМИ: ВСУ столкнулись с нехваткой ракет для систем Patriot

Вооруженные силы Украины сталкиваются с нехваткой ракет-перехватчиков для систем зенитных ракетных комплексов Patriot американского производства, сообщает The New York Times.

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По данным газеты, они необходимф Киеву, чтобы справиться с массированными ударами. Недостаточные темпы передачи Украине востребованных ракет лишают украинских военных шансов на создание комплексной системы противовоздушной обороны.

Не в пользу ВСУ выступает эскалация на Ближнем Востоке, из-за которой США и их партнеры сами испытывают потребность в Patriot.

Ранее стало известно, что Британия поможет Украине в разработке альтернативы Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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