СМИ: ВСУ столкнулись с нехваткой ракет для систем Patriot
Вооруженные силы Украины сталкиваются с нехваткой ракет-перехватчиков для систем зенитных ракетных комплексов Patriot американского производства, сообщает The New York Times.
По данным газеты, они необходимф Киеву, чтобы справиться с массированными ударами. Недостаточные темпы передачи Украине востребованных ракет лишают украинских военных шансов на создание комплексной системы противовоздушной обороны.
Не в пользу ВСУ выступает эскалация на Ближнем Востоке, из-за которой США и их партнеры сами испытывают потребность в Patriot.
Ранее стало известно, что Британия поможет Украине в разработке альтернативы Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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