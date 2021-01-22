«Обнулиться» ради детей. Арест Навального внёс новый раскол
Пока европейские политики требуют освободить оппозиционера, власти России призывают не втягивать молодежь в околополитические провокации.
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального. Депутаты Европарламента требуют наложить санкции на близких к Кремлю бизнесменов, чиновников и сотрудников государственных СМИ, а также прекратить строительство «Северного потока-2». «Депутаты Европарламента подчеркивают, что ЕС больше не должен быть гостеприимным местом для российских богатств, чье происхождение неясно», — говорится в сообщении.
За резолюцию проголосовал 581 евродепутат, 50 выступили против, 44 воздержались.
Глава Евросовета Шарль Мишель после саммита Евросоюза призвал к немедленному освобождению оппозиционера. Аналогичное заявление сделала и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции в Берлине. «Да, я требую немедленного освобождения Навального, как и всё правительство ФРГ, мы считаем, это было бы абсолютно верно и необходимо», — сказала она.
Накануне ситуацию с задержанием Навального по телефону обсудили президенты Финляндии и России Саули Ниинистё и Владимир Путин. В сообщении говорится, что разговор состоялся по инициативе финской стороны. В ходе беседы главы государств оценили возможное влияние ареста Навального на отношения России и стран Европы, после чего затронули тему контроля вооружений.
На задержание политика отреагировал глава Госдепартамента США Майк Помпео, который назвал задержание политически мотивированным и незаконным. Дипломатические представители Великобритании, Канады, Германии, Франции, Австрии, Польши и стран Балтии также выступили с критикой задержания. Председатель Европарламента Давид Сассоли заявил, что действия полиции в отношении Навального – это «оскорбление мирового сообщества и Европы, которая помогла спасти ему жизнь».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что все речи выступлений иностранных лидеров по вопросу Навального написаны «как под копирку». По словам главы дипломатического ведомства, целью заявлений западных политиков является отвлечение внимания от кризиса в либеральной модели развития.
Остановка строительства газопровода «Северный поток-2» из-за ареста российского оппозиционера — процедура с сомнительными шансами на успех. В случае принятия документа от Европарламента, носящем рекомендательный характер, санкции не могут быть введены автоматически — они могут быть приняты только решением всех 27 членов Евросоюза через механизмы Совета ЕС.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что даже если все страны поддержат резолюцию, то это ничего не даст.
«Решение о приостановке "Северного потока-2" может вынести только Германия. Для этого немецкое правительство должно отозвать разрешение на строительство. Я думаю, что во всей Европе найдутся одна или две страны, которые понимают, что Навальный – это только предлог для удара по России. Среди таких стран может оказаться Венгрия или Кипр. Тем не менее, Навальный - это громадная проблема. В России его недооценивают, но он создал себе мировой имидж чуть ли не второго Сахарова. Нужно считаться с тем, что такие маневры Европарламента и других парламентов будут продолжаться», - добавил политолог.
Ангела Меркель заявила, что в Берлине считают санкции против «Северного потока-2» неуместными. Руководство Nord Stream 2 держится в стороне от политических скандалов, заявляя, что строительство газопровода проходит на основании выданных разрешений и в соответствии с европейским правом и международными конвенциями.
Тем времени российские власти готовятся к протестной акции в поддержку Навального, который несколько дней назад выпустил очередной фильм, собравший уже более 50 миллионов просмотров на Youtube. Ключевые сотрудники признанного иностранным агентом в РФ Фонда борьбы с коррупцией были задержаны, полицейские обходят с предостережениями о незаконных призывах к митингу журналистов и оппозиционных политиков, а Роскомнадзор и Генпрокуратура предупреждают об ответственности интернет-платформ. За распространение информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к протестам, на первый раз им грозит штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей, а во второй - до десятой части годовой выручки. Закон об этом приняли в конце 2020 года среди других ограничительных мер.
Тем не менее, главной темой перед запрещённой властями субботней акцией стал интерес к ней среди молодежной и подростковой аудитории, включая пользователей социальной сети TikTok. СМИ сообщали, что российские вузы запрещают студентам участие в акциях и делают субботу 23 января учебным днем, а родителям московских школьников выдают брошюру с предостережением о последствиях участия детей в акциях, вплоть до ограничения родительских прав.
Минпросвещения РФ призвало родителей оградить детей от участия в несогласованной акции протеста, которая запланирована на 23 января. В соцсетях ведомство распространило сообщение, в котором говорится, что «нечистоплотные взрослые» пытаются втянуть детей «в противоправные действия», что может обернуться «весьма плачевной ситуацией».
Видные медийные лица поддерживают власти, отговаривая поклонников от участия в несанкционированных митингах. В числе таковых оказался и певец Филипп Киркоров, призвавший подписчиков в Instagram «обнулиться» и «не раскачивать лодку».
7 января вернувшийся из Германии в Россию Навальный был задержан после прилета в аэропорту «Шереметьево». Во ФСИН заявили, что «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля. Ему грозит замена уже истекшего условного срока на реальный.
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