«Обнулиться» ради детей. Арест Навального внёс новый раскол

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального. Депутаты Европарламента требуют наложить санкции на близких к Кремлю бизнесменов, чиновников и сотрудников государственных СМИ, а также прекратить строительство «Северного потока-2». «Депутаты Европарламента подчеркивают, что ЕС больше не должен быть гостеприимным местом для российских богатств, чье происхождение неясно», — говорится в сообщении.

За резолюцию проголосовал 581 евродепутат, 50 выступили против, 44 воздержались.

Глава Евросовета Шарль Мишель после саммита Евросоюза призвал к немедленному освобождению оппозиционера. Аналогичное заявление сделала и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции в Берлине. «Да, я требую немедленного освобождения Навального, как и всё правительство ФРГ, мы считаем, это было бы абсолютно верно и необходимо», — сказала она.

Накануне ситуацию с задержанием Навального по телефону обсудили президенты Финляндии и России Саули Ниинистё и Владимир Путин. В сообщении говорится, что разговор состоялся по инициативе финской стороны. В ходе беседы главы государств оценили возможное влияние ареста Навального на отношения России и стран Европы, после чего затронули тему контроля вооружений.

На задержание политика отреагировал глава Госдепартамента США Майк Помпео, который назвал задержание политически мотивированным и незаконным. Дипломатические представители Великобритании, Канады, Германии, Франции, Австрии, Польши и стран Балтии также выступили с критикой задержания. Председатель Европарламента Давид Сассоли заявил, что действия полиции в отношении Навального – это «оскорбление мирового сообщества и Европы, которая помогла спасти ему жизнь».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что все речи выступлений иностранных лидеров по вопросу Навального написаны «как под копирку». По словам главы дипломатического ведомства, целью заявлений западных политиков является отвлечение внимания от кризиса в либеральной модели развития.