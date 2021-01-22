Глава Евросовета призвал освободить Навального

Антироссийскую резолюцию принял Европейский парламент в связи с арестом в России оппозиционера Алексея Навального – с призывом к санкциям против Москвы и блокировке проекта «Северный поток-2».

«Европарламент призывает все страны ЕС критически пересмотреть сотрудничество с Россией на различных внешнеполитических платформах, в особенности по проекту "Северный поток-2", который должен быть остановлен немедленно», - говорится в тексте резолюции.

