Глава Евросовета призвал освободить Навального

Глава Евросовета Шарль Мишель после саммита Евросоюза призвал к немедленному освобождению российского оппозиционера Алексея Навального.

«Мы осуждаем его задержание российскими властями. Его права должны соблюдаться в полной мере. Призываем Россию к его немедленному освобождению, а также к обеспечению его безопасности», - сказал политик.

«Северный поток-2» и казус Навального

Антироссийскую резолюцию принял Европейский парламент в связи с арестом в России оппозиционера Алексея Навального – с призывом к санкциям против Москвы и блокировке проекта «Северный поток-2».

«Европарламент призывает все страны ЕС критически пересмотреть сотрудничество с Россией на различных внешнеполитических платформах, в особенности по проекту "Северный поток-2", который должен быть остановлен немедленно», - говорится в тексте резолюции.

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ФОТО: instagram.com/navalny
ТЕГИ:Алексей НавальныйЕвросоюз
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