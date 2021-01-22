В Москве задержана пресс-секретарь Навального

Между тем, прокуратура Москвы предупредила пять сайтов о запрете размещения призывов к участию в акции 23 января. В ведомстве напомнили, что акции протеста в поддержку Навального являются несанкционированными.

В минувшее воскресенье после прилета в Россию из Германии был арестован российский оппозиционер Алексей Навальный. Сообщалось о планах провести несанкционированную акцию в его поддержку.

