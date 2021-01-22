В Москве задержана пресс-секретарь Навального
Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш и расследователь Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Георгий Албуров задержаны в Москве. Первая сообщила в Twitter, что была задержана сотрудниками полиции в собственной квартире, второй – на Ленинградском вокзале.
Накануне были задержаны сотрудница ФБК Любовь Соболь и юрист ФБК Владлен Лось.
Между тем, прокуратура Москвы предупредила пять сайтов о запрете размещения призывов к участию в акции 23 января. В ведомстве напомнили, что акции протеста в поддержку Навального являются несанкционированными.
В минувшее воскресенье после прилета в Россию из Германии был арестован российский оппозиционер Алексей Навальный. Сообщалось о планах провести несанкционированную акцию в его поддержку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru