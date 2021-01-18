Лавров раскрыл, зачем Западу нужен Навальный

Западным политикам нужна история с оппозиционером Алексеем Навальным, чтобы отвлечь внимание от кризисов дома, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

По мнению главы МИД РФ, западные политики комментируют задержание Навального «как по копирку».

«Это позволяет западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса», - считает российский министр.

Он также отметил, что в кризисе находится вся либеральная модель развития общества.

Навальный вернулся в Россию из Берлина после предполагаемого отравления 17 января. Самолет авиакомпании «Победа», на котором он летел, вынужденно совершил посадку в аэропорту Шереметьево, так как аэропорт Внуково сообщил о проблемах со снегоуборочной техникой. Политика задержала полиция по ходатайству ФСИН, которая просит заменить его срок с условного на реальный. Позже СМИ сообщали, что сотрудники правоохранительных органов задержали по меньшей мере 69 сторонников оппозиционера.

На задержание политика отреагировал глава Госдепартамента США Майк Помпео, который назвал задержание политически мотивированным и незаконным. Дипломатические представители Великобритании, Канады, Германии, Франции, Австрии, Польши и стран Балтии также выступили с критикой задержания. Председатель Европарламента Давид Сассоли заявил, что действия полиции в отношении Навального – это «оскорбление мирового сообщества и Европы, которая помогла спасти ему жизнь».





