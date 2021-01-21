«Навальный - громадная проблема». В Германии ответили на резолюцию по «Северному потоку-2»

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что даже если все страны поддержат резолюцию, то это ничего не даст.

«Решение о приостановке «Северного потока-2» может вынести только Германия. Для этого немецкое правительство должно отозвать разрешение на строительство. Я думаю, что во всей Европе найдутся одна или две страны, которые понимают, что Навальный – это только предлог для удара по России. Среди таких стран может оказаться Венгрия или Кипр», - отметил он.

Собеседник НСН также напомнил, что всего три месяца назад 24 из 27 европейских стран подписали протестное письмо тогдашним властям США в защиту «Северного потока-2».

«Что изменилось? Каждый разумный политик сейчас скажет, что подписался в поддержку проекта, поэтому теперь нелогично выступать против. В Евросоюзе поворот на 180 градусов сочтут невозможным. Тем не менее, Навальный - это громадная проблема. В России его недооценивают, но он создал себе мировой имидж чуть ли не второго Сахарова. Нужно считаться с тем, что такие маневры Европарламента и других парламентов будут продолжаться», - добавил политолог.

Ранее исполнительный директор ФБК (организация, признанная в России иноагентом) Владимир Ашурков опубликовал согласованный с Навальным список россиян, против которых Западу следует ввести санкции. С учетом этого Рар допустил, что Евросоюз поддержит «Северный поток-2», но в то же время введет санкции против лиц из «списка Навального».