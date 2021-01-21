«Навальный - громадная проблема». В Германии ответили на резолюцию по «Северному потоку-2»
Немецкий политолог в эфире НСН рассказал, что будет с газопроводом, если все страны ЕС поддержат резолюцию ЕП по Навальному.
Европарламент рассмотрит резолюцию об остановке строительства газопровода «Северный поток-2» из-за ареста оппозиционера Алексея Навального, сообщает Spiegel со ссылкой на проект документа. Депутаты Европарламента также предлагают Евросоюзу ввести санкции против физических и юридических лиц, причастных к задержанию и аресту политика в России.
В частности, предлагается ввести ограничения против ближайшего окружения президента России Владимира Путина, «олигархов» и «медиапропагандистов». Голосование по резолюции назначено на 21 января. При этом решение о санкциях должно быть принято единогласно всеми 27 странами Евросоюза.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что даже если все страны поддержат резолюцию, то это ничего не даст.
«Решение о приостановке «Северного потока-2» может вынести только Германия. Для этого немецкое правительство должно отозвать разрешение на строительство. Я думаю, что во всей Европе найдутся одна или две страны, которые понимают, что Навальный – это только предлог для удара по России. Среди таких стран может оказаться Венгрия или Кипр», - отметил он.
Собеседник НСН также напомнил, что всего три месяца назад 24 из 27 европейских стран подписали протестное письмо тогдашним властям США в защиту «Северного потока-2».
«Что изменилось? Каждый разумный политик сейчас скажет, что подписался в поддержку проекта, поэтому теперь нелогично выступать против. В Евросоюзе поворот на 180 градусов сочтут невозможным. Тем не менее, Навальный - это громадная проблема. В России его недооценивают, но он создал себе мировой имидж чуть ли не второго Сахарова. Нужно считаться с тем, что такие маневры Европарламента и других парламентов будут продолжаться», - добавил политолог.
Ранее исполнительный директор ФБК (организация, признанная в России иноагентом) Владимир Ашурков опубликовал согласованный с Навальным список россиян, против которых Западу следует ввести санкции. С учетом этого Рар допустил, что Евросоюз поддержит «Северный поток-2», но в то же время введет санкции против лиц из «списка Навального».
«Не исключаю, что так будет. Европа может опять ввести какие-то санкции. Партия «Зеленых» будет стараться добиться введения санкций. Это будет делаться планомерно, так как санкции – это элемент большой игры», - заключил он.
Ранее США ввели очередные санкции против строящегося газопровода. Они коснулись трубоукладчика «Фортуна», его владельца «КВТ-Рус» и компании «Рустанкер». Также под ограничительные меры попало судно «Максим Горький». Из-за угрозы санкций из проекта вышла швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group и ещё несколько западных компаний. На этом фоне «Газпром» предупредил о возможной приостановке строительства или полной отмене проекта «Северный поток – 2» в случае резкой смены политической ситуации.
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