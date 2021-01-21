Европарламент принял резолюцию о санкциях по аресту Навального

Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального с требованием прекратить работы по строительству газопровода «Северный поток-2» и усилить санкции против России.

Ранее издание Spiegel сообщало, что ЕП планирует потребовать от Евросоюза остановки строительства «Северного потока-2» и введения санкции против российских физических и юридических лиц из-за ареста Навального.

В ходе голосования на пленарном заседании, транслировавшемся на сайте ЕП, 581 депутат поддержал резолюцию, 50 парламентариев проголосовали против, 44 воздержались.

Резолюции Европарламента, касающиеся международных вопросов, носят рекомендательный характер, сообщает «Свободная пресса». Однако другие европейские институты должны прислушиваться к точке зрения парламентариев.

