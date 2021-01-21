Навальный может сказать «спасибо»

МВД России заявило о готовности обеспечить общественный порядок 23 января, когда сторонники Алексея Навального задумали провести несанкционированную уличную акцию. Тех, кто призывает к ней, привлекут к ответу, предупредил первый замминистра Александр Горовой. По его словам, в МВД не исключают попыток дестабилизировать ситуацию в России по примеру событий в Белоруссии и Киргизии.

«Много появляется интересантов из-за рубежа, политических партий, квазиполитиков, которые в ходе своей деятельности стараются раскачать ситуацию в год важного политического цикла, большого количества выборов по субъектам, депутатов в Госдумы», — заявил Горовой.

Есть все правовые основания еще до проведения этого мероприятия привлечь к административной ответственности всех, кто призывает к участию в ней, добавил первый замминистра.

Предостережение организаторам несанкционированной акции, намеченной на 23 января, внесла Генпрокуратура РФ. Как говорится в сообщении ведомства, «лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона». Кроме того, там предупредили, что силовые структуры будут пресекать незаконные акции.

Уже возбуждено первое уголовное дело по статье о призывах к массовым беспорядкам (часть 3 статьи 212 УК). Как сообщили в Управлении СКР по Татарстану, поводом стала публикация неустановленного лица в одной из соцсетей с призывами к совершению массовых беспорядков 23 января и «инструкцией по антиобщественному поведению».

Роскомнадзор оштрафует социальные сети за призывы подростков участвовать в несанкционированных митингах. Такие призывы нашлись во всех популярных социальных сетях и платформах: TikTok, ВКонтакте, Facebook, Twitter, Instagram и YouTube, сообщили в ведомстве. Представители компаний приглашены для составления протоколов за распространение запрещенной информации.

А генпрокурор Игорь Краснов считает, что имеются все основания называть Алексея Навального преступником.

«С учетом вынесенного в отношении него несколько лет назад обвинительного приговора, вступившего в законную силу, есть все основания называть его лицом, совершившим преступление», - заявил Краснов «Коммерсанту».

Все перечисленные заявления представителей силовых и надзорных структур страны прозвучали всего через день после того, как на открытии весенней сессии Госдумы России Навального заклеймили в «лучших традициях» советских времен. Сначала по поводу «засланного из Германии» высказался спикер Вячеслав Володин, а затем – руководители парламентских фракций, с редким единодушием осудившие «иностранного наймита», который тем временем обживался в СИЗО «Матросская тишина», куда днем ранее был помещен на месяц.

В Москве шел сильный снег. Масштабирование фигуры Навального шло без малейшего участия его самого.

