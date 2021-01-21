Ниинистё и Путин обсудили ситуацию с Навальным

Президент Финляндии Саули Ниинистё и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию, связанную с задержанием Алексея Навального, сообщает пресс-служба финского президента.

В сообщении говорится, что разговор состоялся по инициативе финской стороны. В ходе беседы Ниинистё и Путин обсудили возможное влияние задержания Навального на отношения России и стран Европы, после чего затронули тему отношений сверхдержав и контроля вооружений.

Навальный, 17 января вернувшийся из Германии в Россию, был задержан после прилёта в аэропорту «Шереметьево». Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше», сообщает RT.

Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.

