Ниинистё и Путин обсудили ситуацию с Навальным
Президент Финляндии Саули Ниинистё и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию, связанную с задержанием Алексея Навального, сообщает пресс-служба финского президента.
В сообщении говорится, что разговор состоялся по инициативе финской стороны. В ходе беседы Ниинистё и Путин обсудили возможное влияние задержания Навального на отношения России и стран Европы, после чего затронули тему отношений сверхдержав и контроля вооружений.
Навальный, 17 января вернувшийся из Германии в Россию, был задержан после прилёта в аэропорту «Шереметьево». Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше», сообщает RT.
Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.
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