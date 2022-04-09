В Крыму раскритиковали посла Украины за высказывания о русских

Заявления посла Украины в ФРГ Андрея Мельника о русских говорят о проникновении нацизма в украинский дипломатический корпус, считает глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель немецкой национально-культурной автономии республики Юрий Гемпель.

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Ранее Мельник в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung признался, что считает русских врагами, не разделяя их на хороших и плохих.

«Нацизм проник в дипломатический корпус Украины, который, в лице Мельника, реализовывает самую мерзкую политику, направленную на разжигания вражды и ненависти, обнуляет дипломатические общечеловеческие основы миропорядка», — заявил Гемпель в беседе с РИА Новости.

Крымский парламентарий также отметил, что удивлен тем, что украинского посла «до сих пор терпят в Европе» и в частности в Германии, «которая вынесла суровый урок после Второй мировой войны».

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