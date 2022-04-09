В Крыму раскритиковали посла Украины за высказывания о русских

Ранее Мельник в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung признался, что считает русских врагами, не разделяя их на хороших и плохих.

«Нацизм проник в дипломатический корпус Украины, который, в лице Мельника, реализовывает самую мерзкую политику, направленную на разжигания вражды и ненависти, обнуляет дипломатические общечеловеческие основы миропорядка», — заявил Гемпель в беседе с РИА Новости.

Крымский парламентарий также отметил, что удивлен тем, что украинского посла «до сих пор терпят в Европе» и в частности в Германии, «которая вынесла суровый урок после Второй мировой войны».

