Депутат Водолацкий назвал границы возможного признания Украины

Тем не менее, как пишут «Ведомости», на сегодняшний день уже есть попытки создания на территориях Херсонской и Запорожской областях новых органов власти. Водолацкий частично подтвердил эту информацию.

«В Запорожье на тех территориях, которые уже освободили, идет восстановление нормального диалога с органами местной власти, назначаются временные главы. В Херсоне также проводится гуманитарная работа, однако есть проблемы с медикаментами», - резюмировал Водолацкий.

Российская сторона не раз заявляла, что ее позиция состоит в том, что Крым – российский и этот статус обсуждению не подлежит, как и признание независимости республик Донбасса в границах Луганской и Донецкой областей. Как отмечал украинский экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с «Радиоточкой НСН», в обещаниях президента Украины Владимира Зеленского обсудить Крым и Донбасс нет надежды на окончание переговоров с Россией.

