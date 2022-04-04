Депутат Водолацкий назвал границы возможного признания Украины
Вопросы границ ЛНР, ДНР и Крыма даже не подлежат обсуждению, заявил в эфире НСН депутат Виктор Водолацкий.
Россия по итогам переговоров должна признать Украину в границах без Луганской, Донецкой народных республик и Крыма, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне источники «Ведомостей» сообщили, что пункт о границах Украины остается самым сложным вопросом на российско-украинских переговорах. Виктор Водолацкий считает, что этот пункт даже не должен обсуждаться с украинской стороной.
«Россия должна признать Украину в границах без ЛНР, ДНР и Крыма. Считаю, что с людьми, которые не имеют собственного мнения, нет смысла вести переговоры», - сказал Водолацкий.
Тем не менее, как пишут «Ведомости», на сегодняшний день уже есть попытки создания на территориях Херсонской и Запорожской областях новых органов власти. Водолацкий частично подтвердил эту информацию.
«В Запорожье на тех территориях, которые уже освободили, идет восстановление нормального диалога с органами местной власти, назначаются временные главы. В Херсоне также проводится гуманитарная работа, однако есть проблемы с медикаментами», - резюмировал Водолацкий.
Российская сторона не раз заявляла, что ее позиция состоит в том, что Крым – российский и этот статус обсуждению не подлежит, как и признание независимости республик Донбасса в границах Луганской и Донецкой областей. Как отмечал украинский экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с «Радиоточкой НСН», в обещаниях президента Украины Владимира Зеленского обсудить Крым и Донбасс нет надежды на окончание переговоров с Россией.
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