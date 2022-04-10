В Госдуме заявили о целесообразности восстановления Таврической губернии

«Считаю, что сегодня пришло время исторической справедливости. Пора восстановить в исторических границах некогда существовавшую в составе Российской империи Таврическую губернию, ключевую роль в которой будет отыгрывать Крым, как оплот развития, безопасности и стабильности», - заявил Шеремет.

По словам политика, Таврическая губерния как административно-территориальная единица Российской империи, объединяла в своем составе Симферополь, который был ее центром, а также территории нынешней Херсонской и приазовской части Запорожской областей Украины.

«Будущее Крыма культурно и экономически тесно связано с освобожденными территориями Херсонской и Запорожской областей. Крым станет ориентиром для южных регионов, куда нужно двигаться и стремиться», - отметил политик.

Шеремет заверил, что приграничные регионы могут рассчитывать на помощь Крыма в политической, экономической и правовой интеграции, пишет Газета.ru.

Ранее крымский историк Сергей Галани напомнил опыт князя Григория Потемкина в укреплении юга России, когда Крым был объединен с юго-восточными регионами Украины.

