Правительство заморозило проект опреснения воды для Крыма

Открытие Северо-Крымского канала приостановило разработку проекта по использованию воды со дна Азовского моря и её опреснения в Крыму. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, затраты на транспортировку этой воды и запуск опреснительных установок большие, поэтому реализация проекта пока не нецелесообразна.

Вместе с тем, как пишет ТАСС, замглавы правительства уточнил, что вариант бурения скважин на дне Азовского моря и монтаж опреснительных установок был готов в качестве крайней меры. Хуснуллин уточнил, что вода была найдена в двух пластах, из которых чистый питьевой расположен на уровне ниже 250 метров.