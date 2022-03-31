Правительство заморозило проект опреснения воды для Крыма

Открытие Северо-Крымского канала приостановило разработку проекта по использованию воды со дна Азовского моря и её опреснения в Крыму. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, затраты на транспортировку этой воды и запуск опреснительных установок большие, поэтому реализация проекта пока не нецелесообразна.

Вместе с тем, как пишет ТАСС, замглавы правительства уточнил, что вариант бурения скважин на дне Азовского моря и монтаж опреснительных установок был готов в качестве крайней меры. Хуснуллин уточнил, что вода была найдена в двух пластах, из которых чистый питьевой расположен на уровне ниже 250 метров.

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Говоря о работах по ремонту Северо-Крымского канала, вице-премьера отметил, что на приведение водной артерии в нормативное состояние потребуются десятки миллиардов рублей. Проект уже включен в федеральную целевую программу развития Крыма. Планируется, что в первую очередь вода из канала будет использоваться для сельскохозяйственных нужд.

Северо-Крымский канал был перекрыт Украиной в мае 2014 года. По нему из Херсонской области в Крым поступало до 90% всей необходимой полуострову воды. Российской армии удалось взорвать дамбу, которая блокировала водоснабжение, в конце февраля 2022 года при проведении военной спецоперации.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:Марат ХуснуллинВодаКрым
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