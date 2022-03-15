«Режим тишины»: В Госдуме отказались прогнозировать исход российско-украинских переговоров

Только Владимир Путин будет принимать решение о прекращении спецоперации, заявил НСН депутат Юрий Швыткин. 

Переговоры делегаций России и Украины должны проходить в «режиме тишины», потому что любое стороннее заявление может навредить переговорному процессу, заявил член фракции «Единая Россия», зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович 15 марта заявил, что Москва и Киев могут достичь мирного соглашения в течение одной-двух недель. По его словам, самый поздний срок заключения мира – конец мая.

«Сейчас любое неосторожное слово может навредить переговорному процессу. [Пресс-секретарь президента] Песков правильно сказал, что нужно соблюдать некий "режим тишины" при проведении переговоров. Речь сегодня не идет об оккупации Украины, речь идет о денацификации, демилитаризации Украины, ее нейтральном статусе, а также об отмене закона, который запрещает в стране русский язык», - сказал Швыткин.
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Депутат отметил, что спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока президент России Владимир Путин не примет решение о ее прекращении.

«Операция будет продолжаться до выполнения всех поставленных задач Верховным главнокомандующим. Только он будет принимать решение о прекращении операции. Мы исходим из тех задач, которые поставил перед нами Владимир Путин. Конкретные сроки будут зависеть от выполнения этих задач», - ответил депутат на вопрос о возможных сроках достижения договоренностей с Киевом.

Четвертый раунд переговоров представителей Москвы и Киева прошел 14 марта в видеоформате. По его итогам советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что стороны взяли техническую паузу, и переговоры продолжатся во вторник. В свою очередь Зеленский оценил переговоры как «довольно неплохо». Ранее о продвижении на переговорах 11 марта заявил и президент Владимир Путин, но не назвал деталей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СоглашениеГосдумаПереговорыУкраинаРоссия
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