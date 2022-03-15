«Режим тишины»: В Госдуме отказались прогнозировать исход российско-украинских переговоров

Депутат отметил, что спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока президент России Владимир Путин не примет решение о ее прекращении.

«Операция будет продолжаться до выполнения всех поставленных задач Верховным главнокомандующим. Только он будет принимать решение о прекращении операции. Мы исходим из тех задач, которые поставил перед нами Владимир Путин. Конкретные сроки будут зависеть от выполнения этих задач», - ответил депутат на вопрос о возможных сроках достижения договоренностей с Киевом.

Четвертый раунд переговоров представителей Москвы и Киева прошел 14 марта в видеоформате. По его итогам советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что стороны взяли техническую паузу, и переговоры продолжатся во вторник. В свою очередь Зеленский оценил переговоры как «довольно неплохо». Ранее о продвижении на переговорах 11 марта заявил и президент Владимир Путин, но не назвал деталей.

