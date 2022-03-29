Крым посоветовал Западу привыкать к виду рубля

Западным странам необходимо привыкать к виду рубля при оплате за энергоресурсы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу парламента Крыма Владимира Константинова.

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«Евро и доллары, которые они для нас три десятка лет рисовали, нам теперь не нужны. Пусть ими и топят вместо нашего газа», — заявил он.

По словам Константинова, Россия руководствуется фразой из комедии «Бриллиантовая рука»: «А не будут брать — отключим газ».

Ранее министр энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что страны «Большой семерки» отказываются от требования России оплачивать импорт российских энергоносителей в рублях.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ГазРубль
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