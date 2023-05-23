Путин заявил, что с помощью СВО Россия пытается прекратить войну

В ходе церемонию вручения государственных наград он отметил, что девять лет против этих людей «враг нашего народа ведёт войну», а Россия пытается её прекратить.

«Нам часто говорят, и мы слышим, что Россия начала какую-то войну. Нет, Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас, против нашего народа», - сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что вся страна благодарна участникам СВО за их мужество и героизм, пишут «Известия».

