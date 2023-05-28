Лукашенко заявил о неизбежности столкновения России и Украины
Столкновение России и Украины было неизбежно. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» журналиста Павла Зарубина.
Лукашенко считает, что Россия смогла упредить ситуацию. Если бы спецоперация не началась в феврале 2022 года, то она случилась бы позже, но на худших для Москвы условиях, заявил белорусский лидер.
По его мнению, речь идет о борьбе коллективного Запада с Россией. Лукашенко назвал спецоперацию частью глобального противостояния за построение многополярного мира.
Президент Владимир Путин заявил, что для России настало время самоопределения и борьбы за право быть самой собой. Он призвал уважительно относиться к своим корням и сохранить неповторимость российской культуры, передает «Радиоточка НСН».
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