«Остудить горячие головы!»: Москва готовит ядерные силы в ответ на поставки Киеву ракет
Великобритания подтвердила передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow, США готовы восполнить нехватку боеприпасов, Москва предупреждает об эскалации.
Администрация США предпримет все необходимые усилия, что восполнить нехватку вооружений и боеприпасов в арсеналах Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу PBS.
Так он ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что Запад не поставил достаточно бронетехники, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли начать контрнаступление.
«Это процесс, и мы работаем буквально ежедневно с Украиной и с коалицией стран, чтобы убедиться, что у них есть поддержка. Если существует недостаток, нехватка, они скажут нам, а мы приложим все усилия, чтобы это восполнить», - сказал он.
Блинкен также объяснил, почему Вашингтон не отправил Киеву оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS.
«Разные страны будут делать разные вещи в зависимости от своих возможностей, в зависимости от своих технологий, в зависимости от того, что является наиболее разумным», - сказал он, ссылаясь на то, что Лондон передал Киеву крылатые ракеты Storm Shadow большой дальности.
До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал «принципиальным вопросом» поставки западных авиационных ракет большой дальности. Подоляк выразил надежду, что США предоставят Украине дальнобойные авиационные ракеты. По его словам, такие вооружения являются «ключевым инструментом» боеспособности ВСУ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле весьма негативно отнеслись к передаче Лондоном Киеву ракет Storm Shadow.
«Естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне», - заключил представитель Кремля.
При этом генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в пресс-центре НСН заявил, что Киев оттягивает контрнаступление, а Запад толкает Украину к активным действиям, но отказывает в самолетах и ракетах.
«По поводу "знаменитого" разрекламированного контрнаступления я могу сказать, что Украина как можно дальше оттягивает начало этого контрнаступления, отлично понимает, чем для нее это может закончиться. Но американские кураторы принимают все, чтобы подтолкнуть Украину к началу этих действий. Пока Украина прикрывается тем, что у них недостаточно оружия, боеприпасов, ждет мифических поставок самолетов, ракет большей дальности, которые могут дотянуться до Крыма и наших городов. Но Америка не готова идти на это. Все, что выделяется Украине, это все медленно перемалывается, разворовывается», - заключил он.
По его словам, Украину ждет судьба Афганистана, когда США потеряют интерес к Киеву.
«К осени, скорее всего, интерес к Украине пропадет у главного их хозяина – Америки. Тогда Америка переключится на Китай, Тайвань, на эту зону, а Украину ждет вариант Афганистана, когда уйдут НАТО, американцы и оставят Украину с теми проблемами, которые у них есть. Киевский режим это все осознает, поэтому делает все, чтобы показать активность действий», - рассказал он.
В случае применения крылатых ракет большой дальности Storm Shadow британского производства со стороны Украины, должен быть нанесен массированный ракетный удар по западным границам бывшей советской республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета.
Он не исключил, что Москва в этом случае применит тактическое оружие, чтобы перекрыть каналы поставок оружия. Как отметил парламентарий, пора «остудить горячие головы», которые вздумали посягнуть на российские границы.
Генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в пресс-центре НСН подтвердил, что ядерные силы России находятся в боевой готовности.
«Ядерная доктрина РФ была принята относительно недавно, всего несколько лет назад. Там четко сказано, в каких условиях Россия может применить ядерное оружие, тактическое, стратегическое и так далее. В этой доктрине сказано, что мы никогда первыми не применим и будем применять только в том случае, когда у нас будут неопровержимые доказательства нарушения целостности. На сегодняшний день все ядерные силы находятся в постоянной боевой готовности, приказ на их применения отдает верховный главнокомандующий. Мы отслеживаем ситуацию, служба разведки регулярно докладывают ситуацию президенту. Мы готовы в любой момент к его применению. Вероятность применения есть при наличии определенных условий. Наши оппоненты это понимают, это их сдерживает», - отметил он.
Украина сможет использовать британские ракеты большой дальности для ударов по гражданским объектам на территории России, заявил ранее эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в беседе с НСН. Он объяснил, что удары по военной инфраструктуре не будут эффективными из-за отечественных систем ПВО.
«Storm Shadow серьезные, но у нас довольно хорошие системы ПВО, поэтому насколько будет эффективный удар – вопрос, конечно, спорный. Единственный момент – если они выберут в качестве цели не военные объекты, а гражданские на территории России, они меньше прикрыты системами ПВО, вполне возможно, что удар может быть эффективным», - рассказал Калмыков.
Собеседник НСН отметил, что для использования ракет Киеву потребуются британские самолеты и пилоты, в таком случае Великобритания окажется прямым участником этих ударов.
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