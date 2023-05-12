«Остудить горячие головы!»: Москва готовит ядерные силы в ответ на поставки Киеву ракет

«Разные страны будут делать разные вещи в зависимости от своих возможностей, в зависимости от своих технологий, в зависимости от того, что является наиболее разумным», - сказал он, ссылаясь на то, что Лондон передал Киеву крылатые ракеты Storm Shadow большой дальности.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал «принципиальным вопросом» поставки западных авиационных ракет большой дальности. Подоляк выразил надежду, что США предоставят Украине дальнобойные авиационные ракеты. По его словам, такие вооружения являются «ключевым инструментом» боеспособности ВСУ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле весьма негативно отнеслись к передаче Лондоном Киеву ракет Storm Shadow.

«Естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне», - заключил представитель Кремля.

При этом генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в пресс-центре НСН заявил, что Киев оттягивает контрнаступление, а Запад толкает Украину к активным действиям, но отказывает в самолетах и ракетах.

«По поводу "знаменитого" разрекламированного контрнаступления я могу сказать, что Украина как можно дальше оттягивает начало этого контрнаступления, отлично понимает, чем для нее это может закончиться. Но американские кураторы принимают все, чтобы подтолкнуть Украину к началу этих действий. Пока Украина прикрывается тем, что у них недостаточно оружия, боеприпасов, ждет мифических поставок самолетов, ракет большей дальности, которые могут дотянуться до Крыма и наших городов. Но Америка не готова идти на это. Все, что выделяется Украине, это все медленно перемалывается, разворовывается», - заключил он.