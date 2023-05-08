В США отметили черту Путина, которая удерживает мир от катастрофы

«Мы должны быть благодарны за то, что Путин проявил себя как сдержанный лидер. Он не из тех, кто поддается эмоциям, слава Богу, однако меня беспокоит то, что у нас (в США. — Прим. НСН) здесь руководствуются именно ими», — заявил военный в интервью YouTube-каналу London Real.

По его мнению, НАТО, понимая критическое положение ВСУ, может принять нерациональное решение и отправить контингент на Западную Украину. Эксперт считает, что такое необдуманное действие может спровоцировать мировую войну. Он также выразил сомнения в том, что силы альянса смогут выдержать прямое столкновения с российской армией.

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп в интервью каналу Newsmax заявил, что повторное выдвижение действующего американского президента Джо Байдена закончится плохо. Он отметил, что все может закончиться Третьей мировой войной.



