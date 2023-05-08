В США отметили черту Путина, которая удерживает мир от катастрофы

Сдержанность президента России Владимира Путина в эмоциях в ответ на порой необдуманные действия США и их союзников на Украине помогает избежать начала третьей мировой войны, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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«Мы должны быть благодарны за то, что Путин проявил себя как сдержанный лидер. Он не из тех, кто поддается эмоциям, слава Богу, однако меня беспокоит то, что у нас (в США. — Прим. НСН) здесь руководствуются именно ими», — заявил военный в интервью YouTube-каналу London Real.

По его мнению, НАТО, понимая критическое положение ВСУ, может принять нерациональное решение и отправить контингент на Западную Украину. Эксперт считает, что такое необдуманное действие может спровоцировать мировую войну. Он также выразил сомнения в том, что силы альянса смогут выдержать прямое столкновения с российской армией.

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп в интервью каналу Newsmax заявил, что повторное выдвижение действующего американского президента Джо Байдена закончится плохо. Он отметил, что все может закончиться Третьей мировой войной.

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
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