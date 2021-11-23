США новыми санкциями оставили надежду Украине на блокировку «Северного потока-2»
США ввели новые санкции в отношении газопровода «Северный поток—2», однако Россия и Германия намерены преодолеть любые ограничения.
Власти Соединенных Штатов объявили о новом пакете рестрикций в отношении России. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен накануне, 22 ноября сообщил, что под санкции попадают компания «Transadria Ltd.» и судно «Марлин» будет. При этом корабль Blue Ship, также участвовавший в строительстве газопровода, не попал в итоговый санкционный список.
Ранее замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что западные политики используют санкции как единственный доступный им способ воздействия.
«Новое руководство ЕС знает только два дипломатических метода: грозные заявления и санкции. А переговорного процесса, который является основой настоящей дипломатии – нет. Но, когда это все делается только на основе грозных заявлений и объявлений санкций, то ситуация, вместо того, чтобы решаться – всегда начинает загоняться вглубь и в обострение», - подчеркнул он.
Посол России в США Анатолий Антонов уже прокомментировал ограничения, назвав их неприемлемыми. Он добавил, что США препятствовали строительству трубопровода и всячески подрывали сотрудничество двух стран в энергетике.
«Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка», — подчеркнул российский посол.
Украинское руководство приветствовало решение «западных партнеров». Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что задержка запуска «Северного потока-2» — заслуга властей Украины. До этого глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко подсчитал потери Украины в случае начала работы трубопровода, они составили около $2 млрд.
«… Эквивалентно примерно полутора процентам ВВП страны», — отметил глава компании, подчеркнув, что страна не теряет надежды заблокировать газопровод.
Недовольство сертификацией российского проекта также неоднократно выражали в Польше. Так, премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал власти Германии прекратить процедуру сертификации газопровода «ради мира», а не давать Путину «дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения».
При этом немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что лидер СДПГ, кандидат на пост канцлера ФРГ Олаф Шольц не рискнет выгодным Германии экономическим проектом ради сиюминутной политической выгоды.
«В политике так не делают. Политика должна разделять все эти проблемы, а не смешивать в одно. Вокруг ситуации с Навальным также было возмущение в немецкой прессе и у политиков, требовали прекращения проекта "Северный поток-2", но все равно его достроили», — напомнил он.
16 ноября стало известно, что процесс сертификации газопровода временно приостановлен. По данным немецкой стороны, это вызвано формальными требованиями к документации. Эту точку зрения поддержал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, который заявил «Радиоточке НСН», что приостановка сертификации газопровода «Северный поток - 2» вызвана бюрократическими проволочками, связанными со сменой швейцарской регистрации компании на немецкую.
«Затягивать им невыгодно с учетом энергетического кризиса, который у них там наблюдается. Конечно, есть "Зеленые", которые в принципе против традиционной энергетики и газа как такового, они критикуют этот проект, но в целом он для Германии крайне выгоден», — пояснил аналитик.
Ранее заместитель главы авиастроительной компании «Иркут» Анатолий Гайданский заявил, что до конца года в России появится самолёт МС-21, изготовленный из полностью российских композитных материалов. Санкции в отношении компании прервали поставки американских материалов для изготовления крыла.
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