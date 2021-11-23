США новыми санкциями оставили надежду Украине на блокировку «Северного потока-2»

Власти Соединенных Штатов объявили о новом пакете рестрикций в отношении России. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен накануне, 22 ноября сообщил, что под санкции попадают компания «Transadria Ltd.» и судно «Марлин» будет. При этом корабль Blue Ship, также участвовавший в строительстве газопровода, не попал в итоговый санкционный список.

Ранее замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что западные политики используют санкции как единственный доступный им способ воздействия.

«Новое руководство ЕС знает только два дипломатических метода: грозные заявления и санкции. А переговорного процесса, который является основой настоящей дипломатии – нет. Но, когда это все делается только на основе грозных заявлений и объявлений санкций, то ситуация, вместо того, чтобы решаться – всегда начинает загоняться вглубь и в обострение», - подчеркнул он.

Посол России в США Анатолий Антонов уже прокомментировал ограничения, назвав их неприемлемыми. Он добавил, что США препятствовали строительству трубопровода и всячески подрывали сотрудничество двух стран в энергетике.



«Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка», — подчеркнул российский посол.