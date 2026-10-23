Телеграм: Очередной Уиткофф, погромы в Европе, угрозы ИИ
Пока Россия налаживает переговорный процесс с представителями США, Францию и другие европейские страны громят «местные».
Перестановки в правительстве России
В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. Он предложил назначить своими заместителями четырех человек: главу Минтранса Андрея Никитина, главу Минфина Антона Силуанова, первого замминистра финансов Ирину Окладникову, которая также будет руководить аппаратом правительства, и губернатора Приморского края Олега Кожемяко, который одновременно станет полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе. На пост министра транспорта вместо Никитина Мишустин предложил кандидатуру руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова. Владимир Путин поддержал кадровые решения Мишустина, Госдума в среду утвердила их.
«МЭФ. Экономика для людей» считает, что перестановки выглядят как усиление финансового блока правительства:
«Подходы Антона Силуанов к государственным финансам известны. В целом, их можно свести к ориентации бюджета на поступления от экспорта природных ресурсов, к нацеленности на внешнюю ценовую конъюнктуру, "балансировке" бюджета либо через рост налогов, либо через секвестр расходов, а также к пополнению, а не расходованию ФНБ. То, что главой аппарата Белого дома и вице-премьером вместо Дмитрия Григоренко станет работавшая до этого в Минфине и отвечавшая за бюджет Ирина Окладникова, тоже отражает нынешние приоритеты и усиление группы, которую принято относить к "системным либералам". Сохранение финансовой устойчивости при исполнении внесенного на 2027-2029 годы бюджета является одним из главных приоритетов».
«Темник» пишет об усилении транспортно-логистического блока:
«Назначение Дмитрия Ядрова на министерский пост – четкий сигнал о приоритетах отрасли. Поддержание летной годности гражданского флота в условиях санкционного давления и задержек в серийном производстве отечественных лайнеров (МС-21, SJ-100) превратилось в вопрос территориальной связности страны. Эта задача стала настолько критичной, что теперь требует прямого министерского контроля. В свою очередь, аппаратное усиление Андрея Никитина до уровня вице-премьера логично продолжает отмеченный нами ранее тренд. В условиях попыток изоляции логистика стала полноценной геополитикой, а транспортный блок – своеобразным "вторым МИДом", отвечающим за физическую интеграцию с Глобальным Югом и Азией. Государству на этом треке потребовался "системный архитектор", способный взять под управленческий и цифровой контроль новые товаропроводящие сети и окончательно закрепить макроэкономический разворот страны на Восток».
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко благодарит за многолетнее сотрудничество бывшего полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, которого Владимир Путин назначил своим помощником:
«За годы совместной работы Сахалин и Курилы получили мощный импульс к развитию. Мы вместе решали задачи, которые напрямую повлияли на жизнь островитян: продвигали крупные инвестиционные проекты, развивали инфраструктуру, создавали новые рабочие места и возможности для людей. Отдельно благодарю за вклад в реализацию ключевых проектов региона – "Горного воздуха", глубоководного порта в Корсакове, оборонно-промышленного производства, а также развитие Курильских островов. Эти достижения стали визитной карточкой Сахалинской области. Вы всегда понимали специфику Сахалина и Курил, помогали донести позицию региона до федерального уровня, находить решения и добиваться необходимой поддержки. Это была по-настоящему слаженная работа региональной и федеральной команд».
«Мюсли вслух» отмечают, что за 13 лет в должности полпреда президента Трутнев добился многого:
«За годы кураторства Трутнева важнейшего для страны макрорегиона здесь появились территории опережающего развития и "дальневосточный гектар", инвестиции в основной капитал растут в 1,5 выше среднероссийских темпов (только частных инвестиций привлекли почти 7 трлн рублей), активно благоустраиваются города и поселки, развиваются логистика и социальная инфраструктура. Кожемяко также очень давно работает на Дальнем Востоке: с 2005 года он возглавлял несколько субъектов региона. Кожемяко относится к типажу "тефлоновых" губернаторов, готовых к любым карьерным вызовам и сформировавших образ защитника интересов вверенных им регионов. Замена Трутнева на Кожемяко выглядит гарантией стабильности и продолжением стратегического курса, в рамках которого Россия готовится сделать прорыв в развитии всего ДФО».
Политолог Юрий Баранчик делится прогнозом:
«Наиболее вероятное следствие всей реформы – более избирательное финансирование при сохранении прежних приоритетов. Одни проекты будут защищены политическими решениями, другим придется сокращать расходы или ждать. Это также может усилить роль президента как арбитра: чем труднее получить деньги обычным согласованием, тем важнее прямое поручение сверху».
СВО
В среду Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге трехчасовую встречу со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. По итогам переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва готова возобновить переговоры с Вашингтоном и Киевом в ноябре, новый раунд переговоров может пройти в Абу-Даби.
«АДЕКВАТ Z» обращает внимание на поведение Киева:
«И занесем тщательно на манжеты всю красу и гордость криворожской школы дипломатии. Едва трамповский гонец успел приземлиться в Питере (его подельник с гриппом продолжит свои старания по видеосвязи), как в Ленобласти объявили угрозу беспилотного нахрюка и пошли сообщения о сбитых. Чтобы не было ни единого шанса не заметить, как насущно и срочно хутору нужно урегулирование в реальности. Желание соскочить всеми доступными средствами, разумеется, сбудется. Последствия реализации этого желания будут самыми заслуженными: чем дольше и отчаяннее оттягивать развязку, тем катастрофичнее для криворожской школы дипломатии она окажется. Ничего против, разумеется, иметь не можем».
«Кот-американист» выражает осторожный оптимизм:
«Судя по риторике помощника президента Юрия Ушакова, снова замаячил луч надежды на окончание противостояния Москвы и Киева или как минимум деэскалацию. Хотя, в целом, Москва по-прежнему скептически оценивает подходы Брюсселя и Киева. <…> Главе Белого дома удалось частично реанимировать мирный процесс – в результате давления на Киев и Брюссель. Дизельная сделка с Москвой, заморозка "адских санкций" против России, равно как и временный отказ от поставок ракет-перехватчиков для комплекса "Патриот" через третьи страны – звенья одной цепи».
Американист Малек Дудаков пишет, что сообщения о решении Илона Маска ограничить работу Starlink на Украине произвели эффект разорвавшейся бомбы:
«Демократы закатывают истерику, угрожая первому триллионеру Америки расследованиями в Конгрессе после выборов. Вашингтон явно ждут драмы эпохи Байдена. Маск вряд ли принимал решение в одиночку, он наверняка мог заручиться поддержкой министра войны США Пита Хегсета. Последний еще весной 2025 года хотел полностью перерубить разведданные и поставки ракет Украине. Тем более появляется веский повод – перспектива новой эскалации против Ирана после выборов, которая заставит Пентагон экономить свои боеприпасы. В 2023 году, когда Маск ограничивал работу Starlink в Крыму, демократы угрожали ему расследованием в сфере нацбезопасности и даже перспективой национализации SpaceX. Сейчас их возможности ограничены, они не контролируют Минюст США. Но на уровне Конгресса после выборов демократы вполне могут попытаться создавать проблему Маску».
«Денацификация UA» отмечает, что европейцы выбирают представителя ЕС на переговоры с Россией, хотя вообще-то их никто не звал:
«Европа для прямых переговоров с Путиным может выбрать президента Финляндии Стубба или главу Евросовета Антониу Кошта, – пишет Politico. Два политикана, которые годами упражнялись в антироссийских и предельно враждебных заявлениях – о чем с любым из них говорить нашему Президенту? Поэтому новость Politico можно читать как "ЕС заранее провалил переговоры с Россией еще до их анонса". Что неудивительно, с учетом фактического курса европейцев на "большую войну" с нашей страной».
«Доктор Z прописал» указывает, что Евросоюз продолжает клянчить деньги на поддержание Украины:
«Еврокомиссия ожидает, что страны-партнеры выделят 25 млрд евро для финансирования Украины в следующем году, сообщил представитель ЕК Балаш Уйвари. По его словам, Брюссель "продолжает подготовку" к финансированию Киева в 2027 году. Но тут есть кое-что еще. "Но ЕС не может заниматься этим в одиночку. Наши партнеры должны принять участие, они должны озвучить свои предложения, и Еврокомиссия включит их в европейскую стратегию финансирования Украины", – сказал чиновник. То есть речь идет о том, что раскошелиться должны не только страны Евросоюза. Каким образом ЕС планирует уговорить/заставить "страны-партнеры" скинуться, вопрос отдельный. И что будет, если те не захотят этого делать. Надо так понимать, что речь идет в первую очередь о европейских странах, которые в ЕС не входят. Некоторые из них являются кандидатами на вступление в Евросоюз. И можно предполагать, что продвижение переговоров по этому вопросу привяжут к взносам для Украины. Дескать, хотите – платите».
Массовые протесты в Европе и на Балканах
Массовые протесты против социальной политики властей, охватившие Францию, перекинулись на Бельгию, Италию и Албанию. Эпицентром погромов остается Франция.
«Политтранзит» пишет об итогах правления французского президента Эммануэля Макрона:
«Макрон, досиживающий последний срок на посту президента, оставляет страну с огромным растущим государственным долгом. Доходность облигаций достигла самого высокого уровня за 24 года, что является тревожным сигналом, которого не наблюдалось со времен долгового кризиса в еврозоне в 2011 году. Государственный долг Франции достиг рекордной отметки в 4 трлн долларов, или 119% ВВП, – это самый высокий показатель со времен Второй мировой войны. Поскольку весной на пост президента Франции будут претендовать как крайне правые, так и крайне левые кандидаты, рынки теряют уверенность в том, что какая-либо из сторон предпримет болезненные шаги, необходимые для сокращения дефицита бюджета. <…> Очевидно, что Франция страдает от кризиса либеральной демократии, кризиса неэффективного управления финансами и кризиса недовольства молодежи».
«Безграничный аналитик» обращает внимание на приоритеты французского лидера:
«Как себя должен вести президент страны, если в его государстве натуральный бунт? Он обязан предпринимать все возможные меры для того, чтобы пресечь этот беспредел. Как повел себя Эммануэль Макрон в разгар беспорядков во Франции? Пошел с супругой на концерт Селин Дион. Это все, что необходимо знать об этом президенте, лучшая его характеристика. Впрочем, митингующие могут до Макрона и не добраться, а жена уж точно навешает лещей. Так что, может быть, президент просто решил минимизировать риски для собственного здоровья.
«Fantastic Plastic Machine» напоминает, что даже слабое государство всегда сильнее протестных масс:
«У государства есть армия, полиция, монополия на насилие. Поэтому то, что происходит во Франции – это признак дисфункциональности государства. Защитники Макрона говорят, что во Франции, мол, постоянно какие-то протесты, что это вообще национальная традиция: Марсельеза, революция, все дела. А разграбленные магазины в Марселе были застрахованы, и вообще, так им, богачам, и надо. Но в стране не должны грабить магазины. В городе жители должны чувствовать себя в безопасности, хотя бы относительной. Наказание за преступление должно быть неотвратимым. Это база, и если этой базы нет – то и государства у вас тоже нет. Именно этим, а не "демократией" измеряется здоровье государства. И именно поэтому и Россия, и Белоруссия куда здоровее Франции. Нет, никакого заката Европы пока не видно. Есть закат текущей политической системы. На смену которой придет другая. И нам она вряд ли понравится».
«Птичья ягода» комментирует видео, на котором белая девушка безуспешно пытается не пустить в магазин мародеров-мигрантов:
«Смотрю на полыхающую Францию, и одна моя сторона требует ехидства и злорадства за всю печаль: за то, что над русскими издевались, нищеты хотели и пожарищ в нашем Отечестве. Сумки брендовые нашим не продавали высокомерно так, а теперь все эти бутики лежат поверженными и разграбленными. А потом встречаю вот такие кадры, как одна девочка пытается вразумить орды мародеров – и щемит невероятно. Ненавижу разрушения, больно смотреть на горящие исторические здания и уничтожение труда многих поколений, где бы то ни происходило. И думаю: слава богу, что я так чувствую, что мы, орки страшные, кривоухие, так воспитаны, в милосердии, не натасканы питбулями на слепую ненависть. Хоть какой-то, может быть, если сильно постараемся и совладаем с вызовами времени, в этом дурдоме останется островок человечности».
«Мышь в овощном» позабавлена заявлением Макрона о том, что он потребовал от правительства не допустить повторения беспорядков:
«Как все, оказывается, просто: нужно просто "потребовать" предотвратить новые беспорядки – они и не случатся. Эммануэль – молодец такая, странно, что никто не додумался до такой простой правоохранительной технологии прежде. Хотя, конечно, что-то подобное в истории уже встречалось: считается, что Помпей в ходе противостояния с Цезарем заявлял, что ему достаточно лишь топнуть ногой – и в любом месте Италии тут же материализуются легионы. У него тогда, правда, не сильно получилось все в итоге – но вдруг Эммануэль окажется более удачливой? По самой же истории с выступлениями французских школяров: мы болеем за обе стороны. В свое время наши предки не стали в ответ на сожженную Москву подвергать такому же обращению Париж. Но если это сейчас сделает сам французский народ – то, на наш взгляд, это будет вполне справедливо».
Угрозы ИИ
В этом месяце участились онлайн-атаки с использованием искусственного интеллекта. В среду более чем в десяти странах мира были отключены государственные сайты из-за критической уязвимости в языке программирования PHP. ИИ, с одной стороны, автоматизирует поиск брешей, с другой стороны, используется хакерами для создания векторов атак. В России действующий при ФСБ Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам предписал объектам критической информационной инфраструктуры временно отключать свои сайты, если они не успевают обновить программное обеспечение из-за уязвимостей в PHP.
«Берлинский Телеграф» рассказывает о масштабах бедствия в Германии:
«Федеральное управление информационной безопасности ФРГ выпустило предупреждение из-за масштабного сбоя. В Берлине и Бранденбурге продолжают действовать временные ограничения на работу ряда официальных интернет-ресурсов, включая онлайн-сервисы полиции и городской портал berlin.de. Меры также затронули сайты некоторых больниц и высших учебных заведений региона. Причиной отключений стала серьезная уязвимость в системе безопасности, обнаруженная в широко распространенном языке программирования PHP, на котором функционируют многие веб-сайты и системы управления контентом по всему миру. Как предупреждают специалисты, брешь в защите может быть использована злоумышленниками. В качестве меры предосторожности государственные учреждения временно приостановили работу ряда онлайн-сервисов. Федеральное управление информационной безопасности Германии (BSI) выпустило официальное предупреждение, настоятельно рекомендуя операторам сайтов и систем максимально оперативно устанавливать необходимые обновления безопасности для устранения угрозы».
«Радио Морзе» отмечает, что интернет накрыла аномальная волна взломов:
«Люди уже называют происходящее "черным октябрем". За несколько дней произошли десятки AI-атак, взломов платформ и обнаружений критических уязвимостей в базовом софте. С помощью GPT-5.6 Sol были обнаружены критические уязвимости в PHP, они позволяли выполнить код на сервере без авторизации. Глава Cloudflare сообщил, что за 10 часов до раскрытия были тысячи попыток эксплуатации, а к утру следующего дня – миллионы. CrowdStrike обнаружили, что с мая по август четыре ранее неизвестные группы злоумышленником проводили кампании по взломам с помощью AI-агентов. Один из операторов взломал минимум 15 медицинских организаций в Аргентине. Его система была собрана из двух агентов на Claude Code. Все четыре группы обошли защиту моделей, убедив их, что работают в рамках авторизованного пентеста. Zeabur (AI DevOps агент) пережил второй взлом за два месяца, хакеры прочитали около 3,2 млн записей с переменными окружения. Платформа заявила, что закроется до конца года».
«Промпт – Наука и Техника» тоже пишет, что PHP – это цветочки:
«Началось: хакеры научили ИИ автономно взламывать сайты – и теперь атакуют инфраструктуру самих нейронок. Вчера все офигевали от истории с PHP, но это только начало. CrowdStrike опубликовала расследование, в котором раскрыла деятельность четырех хакерских группировок. Оказалось, что преступники уже используют Claude Code не просто для написания вирусов, а как автономных исполнителей реальных кибератак. ИИ взламывал больницы практически самостоятельно. Один из хакеров создал систему из двух агентов Claude Code: первый руководил операцией и выбирал цели, второй выполнял команды. Таким образом преступник скомпрометировал не менее 15 медицинских организаций Аргентины. <…> Если коротко: раньше хакеру требовались серьезные технические навыки для сложной атаки, а теперь – нет. Порог входа в киберпреступность упал фактически до нуля. Нас ждет оооочень интересное время».
«Всевидящее око» предрекает темные времена:
«Politico со ссылкой на источники сообщает, что компания Anthropic продвигает в Конгрессе США инициативу, которая позволит через суд блокировать выпуск и использование передовых ИИ-моделей. Однако американцы не могут допустить, чтобы другие страны обскакали их в развитии искусственного интеллекта. Поэтому они готовы рискнуть. Система будет отключена только в том случае, если найдутся доказательства, что она создает неизбежный риск ущерба минимум на $1 млрд либо гибели или серьезного травмирования более 50 человек. Иными словами, практически ни в каком случае – разве что ИИ поучаствует в создании оружия массового поражения наподобие химического и бактериологического. Кстати, если такая норма будет принята, то совершенно неизбежны жуткие провокации с огромным числом жертв, которые конкуренты будут устраивать чужому ИИ, чтобы ограничить его возможности. В общем, искусственный интеллект стал для человечества прекрасной лакмусовой бумажкой. Едва ли мы дождемся когда-либо бунта машин, а вот массовые кровавые провокации в его честь и использование людьми искусственного интеллекта для чудовищных терактов уже на носу. Поздравляем с наступлением новой эры в жизни человечества».
«The_Agenda – "Повестка дня"» обращает внимание на исследование немецкого аналитического центра Stiftung Wissenschaft und Politik, который называет ИИ технологией двойного назначения:
«Однако ИИ обладает специфическим свойством, выходящим за рамки всех ранее известных технологических систем, все отчетливее проявляющейся способностью к автономному саморазвитию. На фоне демонстрации возможностей современных ИИ-систем на международной арене развернулась жесткая конкуренция за доступ к наиболее продвинутым моделям. Хотя их разработка концентрируется преимущественно в частном секторе, правительства США и КНР рассматривают ИИ в качестве ключевого фундамента своей будущей внешнеполитической и военной мощи. На этом фоне в экспертно-аналитической среде активно обсуждается вопрос о том, какую стратегическую позицию в данном противостоянии должна занять Европа. <…> Как продемонстрировал отчет Европейского парламента за 2023 год о применении шпионского ПО Pegasus в странах ЕС, нормативные рамки остаются уязвимыми и требуют постоянного политического контроля. Кроме того, ИИ превратился в эффективное оружие акторов, стремящихся дестабилизировать демократические институты изнутри. Современные генеративные модели позволяют с минимальными издержками маскировать и массово распространять дезинформацию в формате текста, фото и глубоких подделок».
Ближневосточный конфликт
В октябре объемы транспортировки нефти и газового конденсата через Ормузский пролив сократились до половины довоенного уровня, что связывают с участившимися нападениями на танкеры в проливе.
«Банкста» пишет, что американские военные и дипломаты тайно эвакуируются с Ближнего Востока:
«Ранее подобную операцию США проводили перед началом военной операции против Ирана в феврале, сообщает NBC News. CBS News тоже сообщает, что США тайно выводят военнослужащих с объектов на Ближнем Востоке. Израиль и США разработали план новых ударов по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс. В случае нападения со стороны США и Израиля Иран в качестве законных целей рассматривает политические объекты США и инфраструктуру сторон в регионе, участвующих в конфликте – КСИР».
«infoWAR» отмечает, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил Россию и персонально философа Александра Дугина в распространении антисемитизма на Западе:
«Он еще повторил ересь, что после атак на дата-центры "Яндекса" онлайн-активность, связанная с российскими пользователями и "направленная против Израиля", сократилась на 60%. Тупой вброс касаемый чисто краулеров, который стописот раз уже разоблачили примерно все, включая наших же врагов. Но Биби правда вообще не интересует. Правда вообще ведь основы Израиля разрушает. И уж тем более опору текущего режима, вконец попутавшего берега. Ситуация с Палестиной, чьи флаги украшают теперь все европейские протесты, помимо того, что является геноцидом и апартеидом, так еще и (за счет произраильской политики европейских стран) придает существенную мобилизационную деструктивную силу мигрантской среде в Европе и в равной степени стимулирует рост популярности нацизма как реакцию на поведение мигрантов».
Йеменские хуситы за последние два дня атаковали здание Минобороны Саудовской Аравии, объект компании Saudi Aramco и два международных аэропорта на территории страны.
«На самом деле в Харькове» обращает внимание на вклад хуситов в ближневосточный конфликт:
«К середине октября ситуация в Йемене напоминает сеанс одновременной игры в шахматы: сесть за доску против "Ансар Аллах" грозятся и Турция с Пакистаном, и США, и Британия с Францией. Список потенциальных участников постоянно растет, однако готовых действительно сыграть партию почти нет. <…> Шейхи явно не вытягивают: внешняя поддержка им нужна, как воздух. Но у США и Европы сейчас по горло своих проблем, ресурсов хватает лишь на ПВО важнейших нефтяных объектов, передачу разведданных и отправку штабных советников. Поэтому самые большие надежды в Эр-Рияде на Мекканский альянс. Турция и Пакистан наконец-то согласовали отправку воинских контингентов по запросу саудитов. Численность и характер войск засекречены, но, по некоторым данным, речь может идти о ВВС и силах ПВО. Союзники в один голос твердят, что будут действовать исключительно в оборонительных целях, не выходя за границы КСА. Однако в Сане ждать не стали и нанесли удары по аэропортам королевства, чтобы сократить логистические возможности коалиции».
«Мейстер» указывает на заявление Египта о готовности защитить Саудовскую Аравию, если от нее поступит подобный запрос:
«Это по-своему интересный поворот: Египет – настоящий гигант арабского мира с населением в 120 миллионов человек и самой крупной армией Африки. Его участие могло бы стать хорошим подспорьем для Эр-Рияда, оказавшегося в затруднительном положении. Ас-Сиси в хороших отношениях с саудитами – они поддерживали его с момента прихода к власти. Но есть ли резон Египту влезать в войну, если даже Пакистан и Турция, вступившие в оборонительный союз с Эр-Риядом, не прислали тому помощь? Тем более что атаки хуситов, хоть и косвенно сказываются на доходах от Суэцкого канала в целом избирательны и не угрожают судоходству в Красном море. Но их усиление может принести немало проблем в случае вступления Каира в войну».
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