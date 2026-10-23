Телеграм: Очередной Уиткофф, погромы в Европе, угрозы ИИ

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В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. Он предложил назначить своими заместителями четырех человек: главу Минтранса Андрея Никитина, главу Минфина Антона Силуанова, первого замминистра финансов Ирину Окладникову, которая также будет руководить аппаратом правительства, и губернатора Приморского края Олега Кожемяко, который одновременно станет полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе. На пост министра транспорта вместо Никитина Мишустин предложил кандидатуру руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова. Владимир Путин поддержал кадровые решения Мишустина, Госдума в среду утвердила их.

«МЭФ. Экономика для людей» считает, что перестановки выглядят как усиление финансового блока правительства:

«Подходы Антона Силуанов к государственным финансам известны. В целом, их можно свести к ориентации бюджета на поступления от экспорта природных ресурсов, к нацеленности на внешнюю ценовую конъюнктуру, "балансировке" бюджета либо через рост налогов, либо через секвестр расходов, а также к пополнению, а не расходованию ФНБ. То, что главой аппарата Белого дома и вице-премьером вместо Дмитрия Григоренко станет работавшая до этого в Минфине и отвечавшая за бюджет Ирина Окладникова, тоже отражает нынешние приоритеты и усиление группы, которую принято относить к "системным либералам". Сохранение финансовой устойчивости при исполнении внесенного на 2027-2029 годы бюджета является одним из главных приоритетов».

«Темник» пишет об усилении транспортно-логистического блока:

«Назначение Дмитрия Ядрова на министерский пост – четкий сигнал о приоритетах отрасли. Поддержание летной годности гражданского флота в условиях санкционного давления и задержек в серийном производстве отечественных лайнеров (МС-21, SJ-100) превратилось в вопрос территориальной связности страны. Эта задача стала настолько критичной, что теперь требует прямого министерского контроля. В свою очередь, аппаратное усиление Андрея Никитина до уровня вице-премьера логично продолжает отмеченный нами ранее тренд. В условиях попыток изоляции логистика стала полноценной геополитикой, а транспортный блок – своеобразным "вторым МИДом", отвечающим за физическую интеграцию с Глобальным Югом и Азией. Государству на этом треке потребовался "системный архитектор", способный взять под управленческий и цифровой контроль новые товаропроводящие сети и окончательно закрепить макроэкономический разворот страны на Восток».

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко благодарит за многолетнее сотрудничество бывшего полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, которого Владимир Путин назначил своим помощником:

«За годы совместной работы Сахалин и Курилы получили мощный импульс к развитию. Мы вместе решали задачи, которые напрямую повлияли на жизнь островитян: продвигали крупные инвестиционные проекты, развивали инфраструктуру, создавали новые рабочие места и возможности для людей. Отдельно благодарю за вклад в реализацию ключевых проектов региона – "Горного воздуха", глубоководного порта в Корсакове, оборонно-промышленного производства, а также развитие Курильских островов. Эти достижения стали визитной карточкой Сахалинской области. Вы всегда понимали специфику Сахалина и Курил, помогали донести позицию региона до федерального уровня, находить решения и добиваться необходимой поддержки. Это была по-настоящему слаженная работа региональной и федеральной команд».

«Мюсли вслух» отмечают, что за 13 лет в должности полпреда президента Трутнев добился многого:

«За годы кураторства Трутнева важнейшего для страны макрорегиона здесь появились территории опережающего развития и "дальневосточный гектар", инвестиции в основной капитал растут в 1,5 выше среднероссийских темпов (только частных инвестиций привлекли почти 7 трлн рублей), активно благоустраиваются города и поселки, развиваются логистика и социальная инфраструктура. Кожемяко также очень давно работает на Дальнем Востоке: с 2005 года он возглавлял несколько субъектов региона. Кожемяко относится к типажу "тефлоновых" губернаторов, готовых к любым карьерным вызовам и сформировавших образ защитника интересов вверенных им регионов. Замена Трутнева на Кожемяко выглядит гарантией стабильности и продолжением стратегического курса, в рамках которого Россия готовится сделать прорыв в развитии всего ДФО».

Политолог Юрий Баранчик делится прогнозом:

«Наиболее вероятное следствие всей реформы – более избирательное финансирование при сохранении прежних приоритетов. Одни проекты будут защищены политическими решениями, другим придется сокращать расходы или ждать. Это также может усилить роль президента как арбитра: чем труднее получить деньги обычным согласованием, тем важнее прямое поручение сверху».



