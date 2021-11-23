Посол РФ Антонов прокомментировал новые антироссийские санкции
Попытки США вести с Москвой «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов, сообщает ТАСС.
Так он прокомментировал заявления американского госсекретаря Энтони Блинкена о новых ограничительных мерах в отношении проекта «Северный поток - 2». «Американская администрация, будь то республиканцы или демократы, уже несколько лет пытается осложнить российско-европейское энергосотрудничество», — сообщил дипломат.
Антонов напомнил, что сначала в Вашингтоне пытались сорвать завершение строительства трубопровода, однако это не удалось, а теперь «стремятся задержать ввод объекта в эксплуатацию».
«Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка», — подчеркнул российский посол.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон введёт ограничительные меры по отношению к двум судам и одной связанной с Россией компании, которые принимают участие в реализации проекта «Северный поток — 2».
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сертификация и запуск газопровода «Северный поток-2» могут затянуться до весны, однако, по его мнению, ускорить этот процесс может холодная зима.
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