При легализации онлайн-казино в России нужно четко прописать, какие формы разрешены, и как будет работать система подачи жалоб, заявил НСН эксперт по игорному бизнесу, основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин, призвав существенно увеличить налоги с этой сферы.

Минфинан изучает возможность легализации онлайн-казино в России. Об этом рассказал замглавы Минфина Иван Чебесков, его слова приводит ТАСС. Как отметил замминистра, практика регулирования онлайн-казино действует во многих странах. «Также, как мы регулируем букмекеров, мы сейчас все опции эти изучаем», — указал Чебесков. Слободкин раскрыл, какие вопросы тут стоит проработать.

«Я говорил, что ни одна страна не справилась с полным запретом онлайн‑казино. Даже в США на протяжении пяти‑семи лет велись переговоры о легализации этой сферы. При этом по действующему закону в нашей стране запрещено организовывать азартные игры в интернете. Кроме того, такой запрет ведёт к потере доходов для государственного бюджета. Если рассматривать возможность легализации онлайн‑казино, необходим тщательно проработанный вариант регулирования — в том числе система работы с жалобами. Важно чётко определить, какие виды игр будут разрешены, а какие — нет, как будет регулироваться деятельность игровых автоматов и онлайн‑казино. Также нужно проработать технические аспекты, в частности, требования к программному обеспечению. Возникает и логический вопрос: если планируется легализовать онлайн‑казино, но оставить запрет на игровые автоматы, то в чём принципиальная разница между ними — по сути, это схожие форматы азартных игр», — рассказал он.