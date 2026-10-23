«Теряем сотни миллиардов»: Как нужно отрегулировать игорный бизнес в России
Дмитрий Слободкин напомнил НСН, что в 2005 году государство только от прямого налога на игорный бизнес имело 308 миллиардов рублей, а сейчас — только два.
При легализации онлайн-казино в России нужно четко прописать, какие формы разрешены, и как будет работать система подачи жалоб, заявил НСН эксперт по игорному бизнесу, основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин, призвав существенно увеличить налоги с этой сферы.
Минфинан изучает возможность легализации онлайн-казино в России. Об этом рассказал замглавы Минфина Иван Чебесков, его слова приводит ТАСС. Как отметил замминистра, практика регулирования онлайн-казино действует во многих странах. «Также, как мы регулируем букмекеров, мы сейчас все опции эти изучаем», — указал Чебесков. Слободкин раскрыл, какие вопросы тут стоит проработать.
«Я говорил, что ни одна страна не справилась с полным запретом онлайн‑казино. Даже в США на протяжении пяти‑семи лет велись переговоры о легализации этой сферы. При этом по действующему закону в нашей стране запрещено организовывать азартные игры в интернете. Кроме того, такой запрет ведёт к потере доходов для государственного бюджета. Если рассматривать возможность легализации онлайн‑казино, необходим тщательно проработанный вариант регулирования — в том числе система работы с жалобами. Важно чётко определить, какие виды игр будут разрешены, а какие — нет, как будет регулироваться деятельность игровых автоматов и онлайн‑казино. Также нужно проработать технические аспекты, в частности, требования к программному обеспечению. Возникает и логический вопрос: если планируется легализовать онлайн‑казино, но оставить запрет на игровые автоматы, то в чём принципиальная разница между ними — по сути, это схожие форматы азартных игр», — рассказал он.
По его словам, налог с игорного бизнеса сегодня крайне мал и его необходимо увеличить в разы. В связи с этим он напомнил, что в 2005 году государство получало в бюджет сумму в 150 раз больше.
«Что касается доходов бюджета, сегодня к регулированию азартных игр нужно подойти шире, чем это делалось ранее. Во‑первых, следует увеличить количество игорных зон. Во‑вторых, в сфере игорного бизнеса, помимо фиксированной налоговой ставки, стоит предусмотреть возможность взимания процента с оборота — такая практика применяется во многих странах. Это позволит получать доход по двум направлениям с единицы игрового оборудования. На мой взгляд, сейчас налоговая нагрузка с азартных игр недостаточна. Например, ставка в 5 % с оборота от государственной лотереи выглядит явно заниженной. Для сравнения: в 2005 году только за счёт прямого налога на игорный бизнес государство получало 308 миллиардов рублей, а сейчас — всего два миллиарда», — рассказал он.
Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко рассказал НСН, что ответственность за теневые азартные игры должна быть жестче, но запретить их полностью невозможно.
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