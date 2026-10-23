«Я могу с этим согласиться. Если мы говорим о пессимистах и оптимистах, это отношение ко всему новому, что приходит в жизнь. Пессимист думает, что все будет плохо, что заранее ограничивает его действия. Он просто думает, зачем что-то делать, если это не поможет. В итоге он ничего не делает, человек застревает в своем развитии, ничего не улучшает в своей жизни. А оптимисты верят, что получится, они верят, что найдут решение. Они пробуют новое, и то, что не работает, заменяют на то, что работает. У них получается более активный образ жизни. Допустим, человеку 45 лет, он хочет привести себя в форму, оптимист думает, что сможет сделать все, а пессимист думает, что уже стар для этого. Пессимист всегда будет отказываться от всего и сидеть дома, у него будет посредственная, скучная жизнь», - объяснил он.

При этом он раскрыл, что не нужно быть только оптимистом или пессимистом, но нужно оценивать свои суждения адекватно.

«Вопрос в том, что вам не нужно быть оптимистом или пессимистом. Скорее, нужно не верить всем выводам, которые вы делаете. Сколько раз за жизнь все оказалось иначе? Тысячу раз. Мы должны ставить под сомнения свои суждения, они всего лишь отражают наш текущий жизненный опыт. Если человек хочет изменить свою жизнь в лучшую сторону, он будет пробовать. Если человек не готов, ничего и не будет меняться в лучшую сторону. У всех людей есть трагедии в жизни. Если мы не хотим реагировать на эти ситуации, нужно научиться правильно к этому относиться. Это делается за счет работы с убеждениями. Человек должен задаться целью чувствовать себя спокойно даже в стрессовых ситуациях», - заключил он.

Исследования показывают, что «поколение цифры» оказалось самым жизнерадостным, но это не означает, что у российской молодежи нет депрессии, возможно, молодые россияне более оптимистичны, пока не столкнулись с совокупностью долгосрочных обязательств. Об этом в беседе с НСН заявила психолог Екатерина Каталина.

