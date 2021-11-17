«Пример самопокаяния»: В Германии возмущены возможной ликвидацией «Мемориала»
«Зеленые» могут увязать ситуацию с «Мемориалом» с «Северным потоком-2», однако кандидат в канцлеры Олаф Шольц не будет мешать все в кучу, сказал НСН Александр Рар.
В Германии поддерживают правозащитное общество «Мемориал» (внесено в России в реестр НКО-иноагентов), как организацию, разоблачающую преступления сталинизма, и ее ликвидация может ударить по «Северному потоку-2», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар.
Ранее стало известно, что Генпрокуратура РФ потребовала ликвидировать «Мемориал» за систематические нарушения закона об иноагентах. Речь идет об отсутствии маркировки материалов.
«Германия прошла очень сложный путь после Второй мировой войны. Это путь самоочищения, оценки прошлого в негативном плане, фактически раскаяния. Германия все еще находится в этом процессе. В немецком обществе считают, что, так как Германия вышла из нацизма, Россия тоже должна очищаться через знание своей негативной части истории и выходить из коммунистического прошлого, которое тоже было тоталитарным. Поэтому немцы поддерживают «Мемориал» как организацию», - сказал Рар.
По его словам, в Германии сейчас пошла протестная волна в связи с возможной ликвидацией «Мемориала».
«С точки зрения Германии, это главная организация, которая 30 лет уже действует, чтобы раскрыть злодеяния сталинизма. Особенно немецкие неправительственные организации и «зеленые» партии действительно поддерживают эту организацию. В Германии сейчас есть возмущение и протестная волна в этой связи (из-за возможной ликвидации – прим. НСН). Здесь считают «Мемориал» примерной организацией в плане политики самопокаяния», - рассказал политолог.
При этом он допустил, что «Зеленые» могут связать ликвидацию правозащитной организации с ситуацией вокруг газопровода «Северный поток-2».
«Например, партия «Зеленые» может так вопрос поставить, но тогда это будет абсолютная политизация ситуации вокруг «Мемориала». Тогда это будет выглядеть, как месть и вмешательство немецких властей в российское законодательство. Шольц (лидер СДПГ, кандидат на пост канцлера ФРГ Олаф Шольц – прим. НСН) на это не пойдет. В политике так не делают. Политика должна разделять все эти проблемы, а не смешивать в одно. Вокруг ситуации с Навальным также было возмущение в немецкой прессе и у политиков, требовали прекращения проекта «Северный поток-2», но все равно его достроили. Я думаю, что немецкая политика еще не настолько сошла с разумных рельс и отдалилась от прагматизма и реальной дипломатии, что будет смешивать все в одну кучу. Не думаю, что такое произойдет. Хотя нельзя исключать, что со стороны НПО и «Зеленых» будут призывы смешать «Мемориал» с «Северным потоком-2», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Как отмечала в беседе с НСН исполнительный директор международного «Мемориала» Елена Жемкова, в «Мемориале» крайне удивлены требованием Генпрокуратуры ликвидировать организацию. По ее словам, «Мемориал» выполняет все требования закона об иноагентах, выплатил все штрафы и следовал всем предписаниям о маркировке материалов.
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