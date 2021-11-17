«Пример самопокаяния»: В Германии возмущены возможной ликвидацией «Мемориала»

«Германия прошла очень сложный путь после Второй мировой войны. Это путь самоочищения, оценки прошлого в негативном плане, фактически раскаяния. Германия все еще находится в этом процессе. В немецком обществе считают, что, так как Германия вышла из нацизма, Россия тоже должна очищаться через знание своей негативной части истории и выходить из коммунистического прошлого, которое тоже было тоталитарным. Поэтому немцы поддерживают «Мемориал» как организацию», - сказал Рар.

По его словам, в Германии сейчас пошла протестная волна в связи с возможной ликвидацией «Мемориала».

«С точки зрения Германии, это главная организация, которая 30 лет уже действует, чтобы раскрыть злодеяния сталинизма. Особенно немецкие неправительственные организации и «зеленые» партии действительно поддерживают эту организацию. В Германии сейчас есть возмущение и протестная волна в этой связи (из-за возможной ликвидации – прим. НСН). Здесь считают «Мемориал» примерной организацией в плане политики самопокаяния», - рассказал политолог.

При этом он допустил, что «Зеленые» могут связать ликвидацию правозащитной организации с ситуацией вокруг газопровода «Северный поток-2».