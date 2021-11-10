«Ответная реакция Лукашенко»: В ситуации с мигрантами обвинили Польшу

Если бы не чистая политика, поляки бы легко пропустили мигрантов в Германию. Об этом замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее польские СМИ сообщили о пересечении границ Белоруссии и Польши двумя многочисленными группами нелегальных мигрантов. Некоторых из них удалось вернуть на территорию Белоруссии, остальные разыскиваются.

Жарихин не считает данную ситуацию безвыходной.

«На самом деле, если бы не чистая политика, полякам было бы проще всего пропустить эти четыре тысячи мигрантов в Германию. В конце концов через Италию и Испанию на север Европы в последние годы ворвалось более миллиона беженцев», - подметил он.

Замдиректора Института стран СНГ считает, что в Польше специально пошли на обострение ситуации.

«Поляки не признают белорусское руководство, считают избранным президентом Белоруссии Тихановскую. И вместо того, даже если они не признают де-юре нынешнюю белорусскую власть, как это было всегда принято, признавать де-факто и не развлекаться президентскими почестями белорусской домохозяйки Тихановской, они продолжают это делать, отказываясь от диалога. На пустом месте они устроили обострение», - считает он.

По его словам, сейчас основная масса мигрантов уже ворвалась в Польшу, поэтому данная «волна скоро начнет затихать».

Что касается того, что в некоторых странах Европы считают, что президент Белоруссии сам провоцирует ситуацию, то, по мнению Жарихина, поведение Лукашенко – это ответная реакция на действия ЕС.

«Для белорусских самолетов было необоснованно закрыто небо над Европой. В этих условиях Лукашенко заявил о выходе из договора ОАЭД миссии и, значит, не несет ответственности за действия тех граждан разных стран, которые прибывают в Белоруссию и двигаются к границам ЕС. Россию как всегда необоснованно обвиняют в этой ситуации. Но нам не привыкать», - подметил он.

Выходом из положения в данном случае Жарихин считает проведение переговоров.