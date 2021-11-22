Стало известно, когда взлетит самолёт МС-21 без американских композитов

Заместитель главы авиастроительной компании «Иркут» Анатолий Гайданский заявил, что первый самолёт МС-21, изготовленный с использованием полностью российских композитных материалов, поднимется в воздух в конце 2021 года, сообщает РБК.

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По его словам, соответствующие сертификаты сначала пройдет воздушное судно с импортными двигателями и композитами, однако до конца первого квартала 2022 года планируется получить документ, позволяющий использовать российские материалы.

«Первый самолет на российском углеволокне мы поднимем в конце этого года, в декабре», — подчеркнул Гайданский.

Ранее США ввели санкции, в том числе в отношении компании «Иркут», из-за чего были остановлены поставки американских композитных материалов для изготовления крыла. В Объединённой авиастроительной корпорации заявили, что вместо них будут использоваться компоненты отечественного производства, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Санкции СШАПроизводствоСамолетМс-21
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