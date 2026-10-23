Что будет с льготной ипотекой в России после заявления Набиуллиной
Ирина Радченко заявила НСН, что с октября семье уже нужно зарабатывать в два раза больше, чтобы получить кредит.
В России будет «сокращаться» именно семейная ипотека, на которую приходится 70% рынка, рассказала НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Льготная ипотека в России должна быть ограничена. Об этом на пресс-конференции заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. Она отметила, что ипотека должна быть более адресной. К этому в настоящее время переходит правительство. Однако цель регулятора в том, «чтобы надобность в льготной ипотеке в принципе отпала». Радченко раскрыла, как это повлияет на рынок.
«Самая востребованная у нас сегодня семейная ипотека, а арктическая и дальневосточная не так востребованы, они останутся, потому что эти регионы нам нужно развивать. Это не самые большие объемы. 70% всей ипотеки – это семейная, ее сейчас значительно сократили, то есть, программы уже сворачиваются. Уже с 1 октября льготная ипотека для семьи с одним ребенком составляет 12%, увеличилась в два раза, а срок уменьшился с 30 лет до 15. Это уже семье надо зарабатывать в два раза больше, чтобы получить кредит. На рыночных ставках это никак не скажется, они зависят от ключевой ставки, которая вряд ли будет снижаться в ближайшее время», — рассказала она.
Изменения программ льготной ипотеки в два-три раза сократят платежеспособный спрос со стороны семей с детьми, что сильно бьет по застройщикам, заявил НСН основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
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