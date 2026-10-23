Что будет с льготной ипотекой в России после заявления Набиуллиной

«Самая востребованная у нас сегодня семейная ипотека, а арктическая и дальневосточная не так востребованы, они останутся, потому что эти регионы нам нужно развивать. Это не самые большие объемы. 70% всей ипотеки – это семейная, ее сейчас значительно сократили, то есть, программы уже сворачиваются. Уже с 1 октября льготная ипотека для семьи с одним ребенком составляет 12%, увеличилась в два раза, а срок уменьшился с 30 лет до 15. Это уже семье надо зарабатывать в два раза больше, чтобы получить кредит. На рыночных ставках это никак не скажется, они зависят от ключевой ставки, которая вряд ли будет снижаться в ближайшее время», — рассказала она.

Изменения программ льготной ипотеки в два-три раза сократят платежеспособный спрос со стороны семей с детьми, что сильно бьет по застройщикам, заявил НСН основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

