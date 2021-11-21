Если нет войны, ее надо придумать. Вашингтон провоцирует Киев на агрессию против Москвы

Политики и военные в эфире НСН поспорили о возможном участии России в войне с Украиной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключает провокаций из-за сообщений в западных СМИ о подготовке «к вторжению на Украину». Об этом официальный представитель Кремля заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков считает, что подобная истерика создается искусственно.

«Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооружённые силы из-за океана. То есть Соединённые Штаты Америки. Ну это не совсем логично и не совсем прилично», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

СМИ: разведка США спрогнозировала «вторжение» России на Украину с наступлением холодов

21 ноября в разведке Соединенных Штатов сделали прогноз о возможности «нападения» России на Украину с приходом холодов. Об этом американская сторона предупредила европейских союзников, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на чиновников в США.

Действия США на Украине - это политическая игра, направленная на повышение градуса. Об этом председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов заявил в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Совершенно очевидно, что США подзуживают Украину на силовые действия на Донбассе, эскалируют военную напряженность. А для того, чтобы мировое общественное мнение было на их стороне – перекладывают эту ответственность на Россию. Потому что безнаказанно нагнетать военное напряжение в этом регионе невозможно. Это обязательно перерастет в военный конфликт, в таком случае все последствия будет пожинать уже Америка. Другое дело, если она хочет в этом конфликте спалить Украину ради каких-то политических сдерживаний России. Но цена будет очень высокая. То есть это ясная политическая игра, направленная на повышение градуса», - считает Морозов.

СМИ: В США предложили ввести санкции против России в случае «вторжения» на Украину

Обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский ранее написал, что газопроводу грозит «гарантированное уничтожение» в случае «полномасштабного вторжения» на Украину. При этом автор статьи допустил, что «менее масштабная операция Москвы» сдвинет сроки запуска «Северного потока-2».

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал «глупостью» публикацию агентства Bloomberg о возможном уничтожении «Северного потока-2» в случае «вторжения» России на Украину.

«Хорошо, ну а как они будут получать газ? «Северный поток» будет уничтожен, Украина будет захвачена. Все будет уничтожено, в том числе и то, что проходит через Украину. Кто несет глупости такие? Как собирается поставлять газ Леонид Бершидский? Европа, что, откажется от газа? В чем суть его предложения?» - сказал Калашников.

Bloomberg сообщил, в каком случае будет уничтожен «Северный поток - 2»

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предупредил, что украинская армия стала сильнее с 2014 года, поэтому Москве в случае войны с Киевом придется трудно.

«В любом случае, легкой эта война для РФ не будет. На первом этапе Россию могут ждать неприятные сюрпризы вплоть до локальных, унизительных поражений. Но в перспективе Украина противостоять России без реальной постоянной и масштабной помощи НАТО не сможет», - заключил Стрелков.

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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Киева в «агрессивных действиях». Президент страны Владимир Путин назвал утверждения о нагнетании военных сил вблизи Украины алармистскими. Кремль подчеркивал, что не угрожает никому и не намерен нападать на кого бы то ни было. В Москве расценивают появившиеся в западных СМИ сообщения о милитаризации российской границы с Украиной предлогом для увеличения числа военной техники НАТО около российских пределов.

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ФОТО: РИА Новости
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