В Кремле подтвердили согласование сроков прекращения огня в Алешках
Военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе города Алёшки Херсонской области. Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, это необходимо для обеспечения гуманитарной миссии, которая может продлиться как минимум несколько дней.
«Желающие люди смогут покинуть этот населенный пункт», - указал представитель Кремля.
Песков добавил, что в рамках операции в Алёшках задействованы разные представители, но координирующая роль - у Первой леди США Мелании Трамп.
Ранее в Белом доме заявили, что Россия и Украина согласились на прекращение огня в Алешках Херсонской области с 29 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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