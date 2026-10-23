В Кремле подтвердили согласование сроков прекращения огня в Алешках

По его словам, это необходимо для обеспечения гуманитарной миссии, которая может продлиться как минимум несколько дней.



«Желающие люди смогут покинуть этот населенный пункт», - указал представитель Кремля.

Песков добавил, что в рамках операции в Алёшках задействованы разные представители, но координирующая роль - у Первой леди США Мелании Трамп.

Ранее в Белом доме заявили, что Россия и Украина согласились на прекращение огня в Алешках Херсонской области с 29 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

