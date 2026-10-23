В Госдуме призвали поднять налог до 45% для доходов свыше 50 млн рублей
Для лиц с доходами свыше 50 млн рублей в год следует ввести НДФЛ в размере 45%. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы Алексей Куринный.
По его словам, предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о распределении финансовой нагрузки равномерно между всеми отраслями является несправедливым.
Парламентарий указал, что странно слышать возражения против повышения налогов для тех, кто получает сверхдоходы.
«Банки, ломбарды и букмекеры, получающие сверхприбыль, должны перечислять в бюджет не менее половины заработанного», - добавил Куринный.
Он указал, что полученные в результате повышения средства должны быть направлены на увеличение пенсий и зарплат, а также развитие здравоохранения и образования, помощь семьям и борьбу с бедностью.
Ранее в Минфине предложили включить проценты по банковским депозитам в общую базу НДФЛ с прогрессивной шкалой от 13% до 22%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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