В Госдуме призвали поднять налог до 45% для доходов свыше 50 млн рублей

По его словам, предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о распределении финансовой нагрузки равномерно между всеми отраслями является несправедливым.

Парламентарий указал, что странно слышать возражения против повышения налогов для тех, кто получает сверхдоходы.

«Банки, ломбарды и букмекеры, получающие сверхприбыль, должны перечислять в бюджет не менее половины заработанного», - добавил Куринный.

Он указал, что полученные в результате повышения средства должны быть направлены на увеличение пенсий и зарплат, а также развитие здравоохранения и образования, помощь семьям и борьбу с бедностью.

Ранее в Минфине предложили включить проценты по банковским депозитам в общую базу НДФЛ с прогрессивной шкалой от 13% до 22%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

