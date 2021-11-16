На Украине оценили потери от запуска «Северного потока-2»

Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил о потерях Украины в случае запуска газопровода «Северный поток-2», сообщает Reuters.

Bloomberg сообщил, зачем России «Северный поток - 2»

По его словам, страна будет ежегодно терять около $2 млрд, если российский проект будет запущен. «… Эквивалентно примерно полутора процентам ВВП страны», — отметил глава компании, подчеркнув, что страна не теряет надежды заблокировать газопровод.

Как считает Витренко, «Северный поток-2» несет угрозу мировой безопасности, поэтому Киев рассчитывает, что Конгресс США наложит на оператора Nord Stream 2 AG очередные санкции.

Ранее Витренко заявил, что его компания допущена к процессу сертификации газопровода «Северный поток-2».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаСеверный Поток-2
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