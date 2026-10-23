Повторят за «Клиникой»: Для кого на ТВ возвращают «Интернов»
Телеканалы используют любимые проекты, чтобы быть успешными, и в этом нет никакой проблемы, заявил НСН Жан Просянов.
Возвращение «Интернов» является логичным шагом для крупного холдинга, чтобы сохранить преемственность поколений и любовь широкой аудитории, рассказал НСН гендиректор портала «Кино-театр.ру», продюсер Жан Просянов.
Сериал «Интерны» с прежним актерским составом вернется — об этом заявил телеканал ТНТ. Его генеральный продюсер Аркадий Водахов объявил о запуске продолжения. По его словам, зрители вновь увидят знакомых персонажей, в том числе доктора Быкова и Купитмана, сообщил он журналистам. Просянов объяснил, с чем связано возвращение.
«Дело не в том, что продюсеры боятся рисковать или у них нет свежих идей. Современный холдинг — это очень сложная структура, чья задача уже не создавать проект, жить по правилам корпорации. Есть есть интеллектуальная собственность, то ее надо презентовать во всех возможных сферах. Это логичный и правильный шаг с точки зрения бизнеса. Логика здесь такая же, как у создателей продолжения сериала “Клиника” — любовь широкой аудитории. Люди, которые начинали смотреть подростками или вместе с родителями, теперь хотят показать продукт своим детям. Там был мощный эмоциональный заряд и драматургия. Был заявлен золотой состав, которого мы и ждем. Пусть нас удивят сценаристы, если бы знал ответ, как вернуть закрытые сюжетные линии, то сам бы писал сюжет с огромным удовольствием», — отметил он.
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