В Польше призвали Берлин отказаться от сертификации «Северного потока — 2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Бердин отказаться от запуска проекта «Северный поток — 2», сообщает газета Bild.
По мнению политика, Германии следует прекратить процедуру сертификации газопровода «ради мира», а не давать президенту России Владимиру Путина «дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения».
Премьер обратился к возможному канцлеру ФРГ, лидеру социал-демократов Олафу Шольцу.
«"Северный поток — 2" должен быть остановлен», — подчеркнул Моравецкий.
Тем временем, сотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Шимон Кардась заявил, что Россия может добиться сертификации проекта «Северный поток — 2», если «разделит» газопровод на две части.
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