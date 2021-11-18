В Польше призвали Берлин отказаться от сертификации «Северного потока — 2»

По мнению политика, Германии следует прекратить процедуру сертификации газопровода «ради мира», а не давать президенту России Владимиру Путина «дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения».

Премьер обратился к возможному канцлеру ФРГ, лидеру социал-демократов Олафу Шольцу.

«"Северный поток — 2" должен быть остановлен», — подчеркнул Моравецкий.

Тем временем, сотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Шимон Кардась заявил, что Россия может добиться сертификации проекта «Северный поток — 2», если «разделит» газопровод на две части.

