Холодная зима 2022: Сертификация «Северного потока-2» затягивается

При этом, по самым пессимистичным оценкам, сертификация «Северного потока-2» может затянуться до мая. После решения газового регулятора, которое должно быть сделано до 8 января, свой вердикт должна вынести и Европейская комиссия, а это может занять еще два месяца. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что газопровод будет запущен зимой, скорее всего в январе.

«Думаю, что зимой газопровод все-таки будет запущен, вопрос – когда это будет, в декабре, январе или феврале. Как правило, самый сложный период отопительного сезона в Европе это февраль-март, когда газа в подземных хранилищах уже нет и надо обеспечивать как можно больше текущего импорта. Так что я бы, скорее всего, сделал ставку на январь», - объяснил эксперт.



В свою очередь, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что сертификация и запуск газопровода «Северный поток-2» могут затянуться до весны, однако, по его мнению, ускорить этот процесс может холодная зима.

«Только «Северный поток-2» либо теплая зима способны снизить цены на газ на европейском рынке. Как только будет понимание – теплая зима или холодная, тогда будет ясно, надо ли ускорять процесс сертификации или нет. Допустим, к февралю мы понимаем, что температура за окном аномально низкая, уровень расхода газа из хранилищ очень высокий, а его запасы приходят к минимуму. Конечно, на этом фоне они будут вынуждены быстрее сертифицировать, даже несмотря на регламенты», - прогнозирует директор Фонда энергетического развития.