Холодная зима 2022: Сертификация «Северного потока-2» затягивается
У Германии нет причин оттягивать момент запуска российского газопровода, однако в дело могут вмешаться Украина и Польша.
Строительство газопровода «Северный поток-2» окончательно завершено. О том, что проект готов к использованию, в ходе закрытой телефонной конференции рассказал накануне заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников.
Однако под вопросом остаются сроки его сертификации и запуска. Аналитики предполагают разные варианты развития событий. Так, например, депутат Бундестага ФРГ, бывший глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью РБК заявил, что проект может начать работу уже в январе следующего года.
«Федеральное сетевое агентство Германии может принять решение по сертификации в середине января 2022 года, однако сейчас есть необходимость запустить проект как можно скорее», - отметил он.
При этом, по самым пессимистичным оценкам, сертификация «Северного потока-2» может затянуться до мая. После решения газового регулятора, которое должно быть сделано до 8 января, свой вердикт должна вынести и Европейская комиссия, а это может занять еще два месяца. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что газопровод будет запущен зимой, скорее всего в январе.
«Думаю, что зимой газопровод все-таки будет запущен, вопрос – когда это будет, в декабре, январе или феврале. Как правило, самый сложный период отопительного сезона в Европе это февраль-март, когда газа в подземных хранилищах уже нет и надо обеспечивать как можно больше текущего импорта. Так что я бы, скорее всего, сделал ставку на январь», - объяснил эксперт.
В свою очередь, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что сертификация и запуск газопровода «Северный поток-2» могут затянуться до весны, однако, по его мнению, ускорить этот процесс может холодная зима.
«Только «Северный поток-2» либо теплая зима способны снизить цены на газ на европейском рынке. Как только будет понимание – теплая зима или холодная, тогда будет ясно, надо ли ускорять процесс сертификации или нет. Допустим, к февралю мы понимаем, что температура за окном аномально низкая, уровень расхода газа из хранилищ очень высокий, а его запасы приходят к минимуму. Конечно, на этом фоне они будут вынуждены быстрее сертифицировать, даже несмотря на регламенты», - прогнозирует директор Фонда энергетического развития.
При этом камнем преткновения в этом вопросе остается Украина. Ранее страна отправила запрос в немецкое Федеральное сетевое агентство с просьбой привлечь её к процессу сертификации «Северного потока – 2», о чем рассказал пресс-секретарь агентства Фите Вульф. Депутат Бундестага Эрнст, со своей стороны, назвал «ерундой» договоренность между Германией и США насчет Украины.
«Почему мы не должны получать газ из России, если Украина не платит по счетам?» - отметил Эрнст.
Тем временем на территории Европы чувствуется приближение климатической зимы. Согласно открытым данным, первые заморозки на территории Германии ожидаются 15 ноября.
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