Ходорковский первым попал в реестр лиц, уклоняющихся от наказания за рубежом

Первой в реестр была внесена группа из 12 человек. Под №1 в ней значится экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Кроме того, в перечень попали Екатерина Шульман, Евгений Чичваркин и Леонид Гозман. Они, как и Ходорковский, признаны в РФ иноагентами и включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Закон об ограничительных мерах в отношении граждан, покинувших страну и признанных виновными в преступлениях против интересов России, вступил в силу в августе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

У попавших в реестр могут быть заблокированы денежные средства и имущество, ограничены права на управление транспортом, им будет недоступен ряд государственных электронных сервисов, запрещены сделки по доверенности, регистрация в качестве ИП или самозанятого, а также использование электронной подписи.

