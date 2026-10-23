Ходорковский первым попал в реестр лиц, уклоняющихся от наказания за рубежом
В России заработал реестр нарушивших закон и уехавших из страны россиян, в отношении которых введены временные ограничительные меры. Об этом со ссылкой на Минюст РФ сообщает РИА Новости.
Первой в реестр была внесена группа из 12 человек. Под №1 в ней значится экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Кроме того, в перечень попали Екатерина Шульман, Евгений Чичваркин и Леонид Гозман. Они, как и Ходорковский, признаны в РФ иноагентами и включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Закон об ограничительных мерах в отношении граждан, покинувших страну и признанных виновными в преступлениях против интересов России, вступил в силу в августе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
У попавших в реестр могут быть заблокированы денежные средства и имущество, ограничены права на управление транспортом, им будет недоступен ряд государственных электронных сервисов, запрещены сделки по доверенности, регистрация в качестве ИП или самозанятого, а также использование электронной подписи.
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