Россиян призвали не делать крупных покупок до конца 2026 года
Россиянам следует отказаться от крупных покупок и оформления кредитов до конца 2026 года. Об этом NEWS.ru заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
По его словам, к началу 2027 года средняя ключевая ставка будет находиться в диапазоне от 12,5% до 13,5%, а инфляция вернется к 4%, продолжая находиться на данном уровне и в дальнейшем.
«По кредитам условия останутся такими же. Советую не ждать снижения ставок в октябре. Крупные покупки и кредиты лучше отложить до декабря или до 2027 года», - сказал он.
Эксперт добавил, что шанс на снижение ставки до конца года уменьшился, но всё же он не закрыт.
Ранее директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский и экономист Евгений Коган заявили «Радиоточке НСН», что прежде чем взять кредит в банке, клиенту стоит оценить свои источники, из которых он планирует выплачивать долг.
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