«Не верю»! Ватикан претендует на посредничество в переговорах России и Украины
Ватикан и лично Папа Римский могут оказать влияние на урегулирование конфликта на Украине, считает президент Венгрии Каталин Новак. Запад надеется, Россия не верит.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 29 июня встретился с папским посланником по вопросам урегулирования на Украине кардиналом Маттео Дзуппи. Видео распространила Московская патриархия, пишет РИА Новости.
«Церкви могут совместными усилиями послужить делу мира и справедливости», - сказал Кирилл в ходе встречи.
Патриарх призвал объединить силы для предотвращения крупного вооруженного противостояния.
Запад не намерен договариваться с Россией о мирном урегулировании на Украине, это подтверждают консультации по украинскому кризису без участия РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналу «Международная жизнь».
«Москву при этом обвиняют в "нежелании участвовать в переговорах", а любые доводы о необходимости учитывать жизненные интересы нашей страны с ходу отметаются. Понятно, что такой подход не свидетельствует о намерении Запада о чем-то договариваться с Россией», — указал Лавров.
Министр отметил, что РФ всегда выражала готовность к содержательному диалогу, и с начала специальной военной операции была открыта к обсуждению путей политико-дипломатического урегулирования. Однако в апреле прошлого года Киев по указке Запада прервал переговоры с Москвой, а позже и вовсе запретил их. Лавров подчеркнул, что Украина с подачи своих кураторов саботировала дипломатическую работу.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что стремление ряда западных стран сохранить свою гегемонию в мире стало причиной тяжёлого кризиса на Украине, сообщает ТАСС.
Выступая на заседании лидеров БРИКС он указал, что целью России на Украине является прекращение развязанной Западом войны на истребление.
«Россия благодарна своим коллегам по БРИКС, которые пытаются помочь в урегулировании конфликта на Украине», - подчеркнул российский лидер.
О намерении БРИКС продолжить усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе пленарной сессии саммита объединения, передает ТАСС.
Глава ЮАР подчеркнул, что необходимыми условиями разрешения международных конфликтов являются опора на дипломатию, переговорный процесс и приверженность Уставу ООН.
Рамафоса также отметил, что государства БРИКС должны быть готовы к тому, чтобы играть роль стабилизатора в современном мире.
Россия и Украина должны возобновить мирные переговоры. Об этом заявили представители КНР и ЮАР по итогам визита китайского лидера Си Цзиньпина в Йоханнесбург. Соответствующий документ опубликован на портале Министерства иностранных дел Китая.
Отмечается, что и ЮАР, и Китай пришли к выводу о том, что диалог и переговоры — единственный правильный путь решения российско-украинского конфликта. Они договорились содействовать переговорам России и Украины и выразили готовность сыграть в процессе конструктивную роль.
Между тем лидеры стран Группы семи отклонили любую попытку начать переговоры между Россией и Украиной при посредничестве Китая и Ватикана.
ОБСЕ во время председательства Хельсинки в 2025 году может стать площадкой для мирных переговоров России и Украины. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте.
Политик назвал справедливый и прочный мир на Украине «фундаментальной ценностью» и отметил, что прогресс в урегулировании кризиса может поспособствовать ослаблению глобальной напряженности.
«2025 год может совпасть с решающим моментом в развитии европейского порядка безопасности. Если к тому времени наступит время переговоров и диалога, то ОБСЕ, несмотря на свои многочисленные проблемы, станет для них естественной площадкой», — цитирует Ниинисте ТАСС.
В то же время, парламент Украины принял постановление, которое запрещает любые территориальные уступки ради прекращения конфликта с Россией. Об этом сообщается в Telegram-канале Верховной рады.
«Акт законодательно закрепляет, что любые территориальные уступки ради прекращения войны недопустимы», - говорится в публикации.
В украинским парламенте отметили, что Киев приложит все усилия для «воссоединения» с жителями Крыма.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с бразильским агентством Brasil de Fato заявила, что РФ готова ответить на серьезные предложения по урегулированию на Украине. Дипломат напомнила, что Киев отказался от переговоров с Москвой, передает «Радиоточка НСН».
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