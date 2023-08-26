«Не верю»! Ватикан претендует на посредничество в переговорах России и Украины

Глава ЮАР подчеркнул, что необходимыми условиями разрешения международных конфликтов являются опора на дипломатию, переговорный процесс и приверженность Уставу ООН.

Рамафоса также отметил, что государства БРИКС должны быть готовы к тому, чтобы играть роль стабилизатора в современном мире.



Россия и Украина должны возобновить мирные переговоры. Об этом заявили представители КНР и ЮАР по итогам визита китайского лидера Си Цзиньпина в Йоханнесбург. Соответствующий документ опубликован на портале Министерства иностранных дел Китая.

Отмечается, что и ЮАР, и Китай пришли к выводу о том, что диалог и переговоры — единственный правильный путь решения российско-украинского конфликта. Они договорились содействовать переговорам России и Украины и выразили готовность сыграть в процессе конструктивную роль.



Между тем лидеры стран Группы семи отклонили любую попытку начать переговоры между Россией и Украиной при посредничестве Китая и Ватикана.