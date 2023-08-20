Дерипаска допустил начало мирных переговоров по Украине в сентябре

Предприниматель отметил, что рост напряженности в мире негативно сказывается на экономике США. Он не исключил, что Запад попытается снизить уровень напряженности в отношениях с Россией.

«Похоже, мирные переговоры по украинскому конфликту могут начаться уже в конце сентября», - резюмировал Дерипаска.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Запад не настроен на диалог с Москвой по Украине. Он напомнил, что консультации в Дании и Саудовской Аравии состоялись без представителей РФ, сообщает «Радиоточка НСН».

