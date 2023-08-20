Дерипаска допустил начало мирных переговоров по Украине в сентябре
Переговоры о завершении конфликта на Украине могут начаться в следующем месяце, написал в своем Telegram-канале бизнесмен Олег Дерипаска.
Предприниматель отметил, что рост напряженности в мире негативно сказывается на экономике США. Он не исключил, что Запад попытается снизить уровень напряженности в отношениях с Россией.
«Похоже, мирные переговоры по украинскому конфликту могут начаться уже в конце сентября», - резюмировал Дерипаска.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Запад не настроен на диалог с Москвой по Украине. Он напомнил, что консультации в Дании и Саудовской Аравии состоялись без представителей РФ, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru