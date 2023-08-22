Политолог назвал условие переговоров России и США о мире на Украине
США могут предложить России перемирие в конфликте с Украиной, если на президентских выборах в 2024 году победят республиканцы. Такой вариант допустим, поскольку Республиканская партия куда более враждебно настроена против Китая. Об этом заявил политолог Малек Дудаков порталу Lenta.ru.
По его словам, увеличение объемов помощи Украине крайне важно для того, чтобы спасти президентскую кампанию. Политолог добавил, что сейчас Вашингтон не теряет надежду на то, что украинская армия сумеет одержать победу вопреки провальному контрнаступлению — есть шанс на успехи весной 2024 года.
В случае победы республиканцев политолог допустил заморозку российско-украинского конфликта, а также если не восстановление, то хотя бы нормализацию отношений.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад даже всеми силами не сможет победить Россию в конфликте с Украиной. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru