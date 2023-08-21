Экс-разведчик США: Конфликт НАТО с Россией докажет правоту Путина

НАТО в вопросе конфликта на Украине попала в ситуацию, когда любое действие альянса доказывает правоту президента России Владимира Путина, считает бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер. Об этом он заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

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По мнению эксперта, если блок хотя бы рассмотрит идею о нападении на РФ, это докажет «нарратив Путина», отмечает телеканал «360».

«Это проигрышная ситуация для НАТО. Они пытаются быть более агрессивными — они доказывают точку зрения Путина, они продолжают спонсировать Украину — доказывают точку зрения Путина», — заявил Шаффер.

Бывший разведчик отметил, что Североатлантический альянс может лишь признать, что должен подтолкнуть Киев к переговорам, указывает РЕН ТВ. По словам Шаффера, многие страны поддерживают точку зрения Москвы в украинском конфликте и «прокси-войне» с НАТО. Экс-разведчик указал, что к альянсу часто относятся как к агрессору, развязывающему конфликты в разных точках мира.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинРоссияНАТО

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