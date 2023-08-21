По мнению эксперта, если блок хотя бы рассмотрит идею о нападении на РФ, это докажет «нарратив Путина», отмечает телеканал «360».

«Это проигрышная ситуация для НАТО. Они пытаются быть более агрессивными — они доказывают точку зрения Путина, они продолжают спонсировать Украину — доказывают точку зрения Путина», — заявил Шаффер.

Бывший разведчик отметил, что Североатлантический альянс может лишь признать, что должен подтолкнуть Киев к переговорам, указывает РЕН ТВ. По словам Шаффера, многие страны поддерживают точку зрения Москвы в украинском конфликте и «прокси-войне» с НАТО. Экс-разведчик указал, что к альянсу часто относятся как к агрессору, развязывающему конфликты в разных точках мира.

