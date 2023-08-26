Захарова призвала страны НАТО обратить внимание на свои проблемы вместо Украины

По словам дипломата, жители западных стран все больше начинают переживать из-за направленности миллиардов долларов Украине. Захарова отметила, что эти средства можно было бы потратить на улучшение жизни граждан.

Представитель МИД добавила, что разговоры о необходимости решения украинского конфликта путем переговоров все чаще поднимаются в западном обществе и подчеркивают проблему о невозможности доверять властям Украины и их кураторам с Запада.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки Киева на гражданские объекты в России не останутся без ответа, сообщают «Известия».

