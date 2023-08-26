Захарова призвала страны НАТО обратить внимание на свои проблемы вместо Украины

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала страны НАТО озаботиться своими проблемами вместо того, чтобы продолжать поставлять оружие на Украину.

Захарова: Россия готова ответить на серьезные предложения по Украине

По словам дипломата, жители западных стран все больше начинают переживать из-за направленности миллиардов долларов Украине. Захарова отметила, что эти средства можно было бы потратить на улучшение жизни граждан.

Представитель МИД добавила, что разговоры о необходимости решения украинского конфликта путем переговоров все чаще поднимаются в западном обществе и подчеркивают проблему о невозможности доверять властям Украины и их кураторам с Запада.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки Киева на гражданские объекты в России не останутся без ответа, сообщают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:НАТОМИД РФМария Захарова

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