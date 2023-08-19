Мнения разделились. В России и за границей спорят о переговорах РФ и Украины

Член Палаты представителей США Энди Харрис также считает, что в настоящее время необходимо убедить власти Украины, чье контрнаступление провалилось, начать мирные переговоры. Об этом сообщает Politico.

По словам американского конгрессмена, повлиять на исход украинского наступления вряд ли удастся. Он призвал реалистично относиться к сложившейся ситуации.



При этом Харрис указал, что президент Украины Владимир Зеленский не стремится к мирным переговорам.