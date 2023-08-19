Мнения разделились. В России и за границей спорят о переговорах РФ и Украины
Политики в России, на Украине, в США и Белоруссии рассуждают о возможности переговоров Москвы и Киева. Спорят о необходимости и условиях.
США могли упустить шанс поддержать более ранние мирные переговоры Украины и России. Об этом пишет Politico, ссылаясь на неназванного американского чиновника.
Член Палаты представителей США Энди Харрис также считает, что в настоящее время необходимо убедить власти Украины, чье контрнаступление провалилось, начать мирные переговоры. Об этом сообщает Politico.
По словам американского конгрессмена, повлиять на исход украинского наступления вряд ли удастся. Он призвал реалистично относиться к сложившейся ситуации.
При этом Харрис указал, что президент Украины Владимир Зеленский не стремится к мирным переговорам.
Это фактически подтвердил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он отметил, что все больше стран призывают Украину к переговорам с Россией, сообщает «РБК-Украина».
Министр предупредил, что будущий политический сезон будет «очень трудным».
«Эти голоса (о переговорах. — НСН) становятся громче. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали», — заявил Кулеба.
Украина сможет присоединиться к НАТО, если согласится уступить России территории. Об этом заявил начальник штаба генерального секретаря альянса Стиан Йенссен.
«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», - приводит слова представителя блока издание Verdens Gang.
Он напомнил, что генсек альянса Йенс Столтенберг дал Украине возможность решать, когда и на каких условиях начать переговоры с Россией. Обмен территорий на членство в НАТО может стать решением для завершения конфликта, указал Йенссен.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переговоры об окончании конфликта на Украине нужно начать без предварительных условий.
По его словам, России и Украине следует сесть за стол переговоров и обсудить Крым, Херсон, Запорожье Донецк и Луганск.
«Все там надо обсуждать. Садимся, вырабатываем повестку дня», - сказал белорусский лидер в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
Глава республики отметил, что была возможность избежать конфликта на Украине в любой момент. Завершить противостояние можно и сейчас, подчеркнул он.
Противоположная позиция у главы Чечни Рамзана Кадырова. Мирные переговоры по Украине не имеют для России никакого смысла, заявил он в своем Telegram-канале.
По его словам, инициатива сейчас перешла к России как на фронте, так и на международной арене, поэтому её представители не должны участвовать в переговорах до самой победы.
Кадыров отметил, что западное оружие не помогло украинской армии вернуть под свой контроль перешедшие к РФ территории, изоляция России провалилась, как оказалось безуспешной и попытка санкционного давления на страну.
«Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде», - добавил Кадыров.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад не намерен договариваться с РФ о мирном урегулировании на Украине. По мнению министра, это подтверждают консультации по украинскому кризису без участия Москвы.
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