Рамафоса: страны БРИКС продолжат работу по урегулированию ситуации на Украине

По его словам, страны БРИКС будут действовать путем диалога, посредничества и переговоров.

Глава ЮАР подчеркнул, что необходимыми условиями разрешения международных конфликтов являются опора на дипломатию, переговорный процесс и приверженность Уставу ООН.

Рамафоса также отметил, что государства БРИКС должны быть готовы к тому, чтобы играть роль стабилизатора в современном мире.

Ранее Китай и ЮАР призвали Россию и Украину к переговорам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

