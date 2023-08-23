Рамафоса: страны БРИКС продолжат работу по урегулированию ситуации на Украине

О намерении БРИКС продолжить усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе пленарной сессии саммита объединения, передает ТАСС.

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По его словам, страны БРИКС будут действовать путем диалога, посредничества и переговоров.

Глава ЮАР подчеркнул, что необходимыми условиями разрешения международных конфликтов являются опора на дипломатию, переговорный процесс и приверженность Уставу ООН.

Рамафоса также отметил, что государства БРИКС должны быть готовы к тому, чтобы играть роль стабилизатора в современном мире.

Ранее Китай и ЮАР призвали Россию и Украину к переговорам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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